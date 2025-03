Sarà inaugurato oggi, alle 16, il Centro Socio Educativo Autismo (CSE-A) dell’Aress Fabiola a Palermo. Un nuovo ed importante spazio di inclusione e di crescita in città che offrirà supporto, opportunità e percorsi educativi dedicati a minori e adulti con sindrome dello spettro autistico. Il CSE-A si propone come un nuovo punto di riferimento per la comunità, all’insegna dell’accoglienza, dell’inclusione e della condivisione reso possibile a seguito dell’accreditamento con il Comune di Palermo per i servizi socio educativi a favore dei minori e adulti con sindrome dello spettro autistico. A gestire le attività saranno professionisti specializzati ABA sotto la supervisione di un analista del comportamento e da maestranze che cureranno i laboratori. Il Centro offrirà un ampio ventaglio di laboratori, tra cui: musicoterapia, piscina, arteterapia, yoga, ippoterapia, laboratori artistici, musicali, teatrali, informatici e di cucina e anche quelli dedicati all’autonomia e al tempo libero. Tra i servizi offerti anche il servizio mensa e il trasporto. La cerimonia inaugurale, che avrà luogo nella sede del Centro in via S. Nicola 18, è patrocinata dal Comune di Palermo. Per informazioni sul CSE-A sarà possibile contattare il n. 0918145381 o via mail all’indirizzo servizi@aressfabiola.it.

