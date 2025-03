Finale di Pollina – Cresce sempre di più l’ Udc in provincia di Palermo con nuove nomine che vanno ad arricchire il partito centrista di nuove professionalità e di un rinnovato impegno politico. Recentemente è stato nominato nominato dal Coordinatore provinciale Paolo Franzella, su indicazione dell’ On. Salvino Caputo e sentito il Coordinatore Regionale On. Terrana, Salvatore Cangelosi nuovo Coordinatore di Finale di Pollina e responsabile provinciale per le problematiche dei soggetti diversamente abili e del Terzo settore.

“La decisione di Salvatore Cangelosi di aderire all’Udc con incarichi di rilievo come il coordinamento cittadino a Finale è il coordinamento a livello provinciale delle politiche sociali e Terzo settore – ha dichiarato il vice segretario regionale Salvino Caputo – rappresentano entrambe la capacità di radicamento nel territorio dell’ Udc e la attenzione verso un settore di enorme importanza che merita grande attenzione”.

Salvatore Cangelosi è impegnato nel settore del volontariato ed è stato candidato a Pollina con buoni risultati elettorali che hanno gratificato il suo impegno nel sociale. “Sono molto orgoglioso della decisione dell ‘ Udc di avermi affidato incarichi di grande responsabilità – ha dichiarato il neo coordinatore Salvatore Cangelosi – che porterò avanti con grande impegno , e ringrazio l’ On. Decio Terrana , l’ amico Salvino Caputo e il Coordinatore provinciale Paolo Franzella per la grande fiducia riposta nella mia persona”.

“L’incarico conferito a Salvatore Cangelosi, alle politiche della disabilità e dei diversamente abili è di fondamentale importante per il nostro Partito – ha dichiarato Paolo Franzella – il ruolo che assurge Cangelosi richiede una profonda comprensione delle sfide che le persone con disabilità affrontano quotidianamente e una forte determinazione a promuovere l’inclusione e l’accessibilità in tutti gli aspetti della società”.

Soddisfazione per la nomina di Cangelosi giunge anche da parte del Coordinatore regionale On. Decio Terrana, “Cresce l’ Udc con l’ esperienza e l’ impegno di tante persone desiderose di dare un contributo fattivo alle nostre politiche sociali- ha detto Terrana – sono sicuro che l’ Impegno di Cangelosi darà i suoi frutti e la sua esperienza sarà utile per promuovere sempre di più la cultura dell’ integrazione”.

