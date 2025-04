“L’approvazione del piano del fabbisogno 2025/2027, da parte della giunta comunale di Palermo, rafforzerà gli uffici e valorizzerà le professionalità interne all’amministrazione prevedendo assunzioni, integrazioni orarie e progressioni verticali, ferme da oltre vent’anni. E’ solo l’inizio di un percorso che finalmente si è sbloccato e che dovrà prevedere, in futuro, ulteriori progressioni e assunzioni per tutte le catetorie. Un risultato raggiunto grazie anche alle nostre battaglie sindacali per una macchina comunale più efficiente e moderna che possa assicurare servizi all’altezza delle aspettative dei palermitani”. Lo dicono Nicolò Scaglione e Giuseppe Badagliacca del Csa, sindacato più rappresentativo del comune di Palermo, in merito all’approvazione in giunta del piano del fabbisogno del personale 2025/2027.

“Grazie all’uso dei fondi comunali ed extra comunali – continuano Scaglione e Badagliacca – sarà possibile stabilizzare i funzionari, integrare l’orario settimanale di 1.386 dipendenti A e B e, in virtù di una nostra intuizione, insegnanti ed educatori di asilo nido passeranno in categoria D ottenendo il giusto riconoscimento del proprio lavoro”.

“Segnaliamo però – concludono i sindacalisti – che alcune categorie, pur meritando un riconoscimento per il lavoro svolto e un adeguamento delle qualifiche alle responsabilità e alle funzioni svolte, sono rimaste escluse dalle progressioni come, ad esempio, i redattori dell’ufficio stampa o i messi comunali. Una lacuna che proveremo a colmare nel piano del fabbisogno del prossimo anno per dare a tutti le lavoratrici e i lavoratori le risposte che meritano”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.