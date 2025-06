Giuseppe Piazzese Tutti i blog

Palermo, 12 giugno 2025 – “Finalmente ripartono i lavori per il sistema separato della rete fognaria lungo via Messina Marine, nel tratto che va dal fiume Oreto a piazza Sperone. Un’opera fondamentale per la salute pubblica, la vivibilità dei quartieri Romagnolo e Sperone, e per la riqualificazione ambientale della costa sud della nostra città.” Lo dichiara il consigliere della Seconda Circoscrizione, Giuseppe Piazzese, commentando l’ordinanza n. 754 emessa dal Comune di Palermo che autorizza la ripresa dell’importante cantiere.





“Parliamo di un progetto atteso da decenni – prosegue Piazzese – che ha vissuto troppi rinvii e interruzioni. Ora che i lavori riprendono concretamente, è dovere delle istituzioni locali vigilare affinché procedano senza ulteriori ostacoli e nel rispetto dei tempi contrattuali.”





L’intervento, dal valore di circa 17,8 milioni di euro, è destinato a separare le acque nere da quelle bianche e convogliarle verso il collettore Sud-Orientale tramite l’impianto di sollevamento interrato in zona Romagnolo. L’obiettivo è chiaro: ridurre gli scarichi a mare e migliorare la qualità ambientale del litorale.





“Per troppi anni i residenti di questa parte di Palermo hanno subito disagi, inquinamento e degrado. Ora possiamo guardare avanti: il completamento del collettore significherà anche poter restituire dignità al nostro mare, alla balneabilità e al tessuto urbano del quartiere”, aggiunge Piazzese.





Il consigliere rivolge anche un appello all’Amministrazione: “Servono aggiornamenti regolari sullo stato di avanzamento dei lavori e un dialogo costante con la cittadinanza, soprattutto per gestire l’impatto delle modifiche alla viabilità.”





Infatti, l’ordinanza prevede restringimenti stradali, divieti di sosta e percorsi alternativi per mezzi pesanti su diverse arterie, tra cui via Amedeo D’Aosta, corso dei Mille e via Pianell.





“Sarà un sacrificio necessario, ma se ben gestito, porterà a un cambiamento strutturale di cui beneficeremo tutti. Come consigliere di circoscrizione, vigilerò passo dopo passo sull’andamento del cantiere, in piena trasparenza e nell’interesse dei cittadini”, conclude Piazzese.

