Partirà sabato 8 novembre, alle 15 in casa, nella piscina comunale di Terrasini, l’avventura della Waterpolo Palermo Lemon Sistemi nel campionato di serie A2 maschile di pallanuoto 2025/26. Quest’anno, la squadra del presidente Antonio Coglitore, al quarto anno nella seconda serie, continua a pensare di portare avanti una stagione coinvolgente ma serena, con obiettivo principale una ‘salvezza con grande anticipo’. “Ripetere quello che abbiamo fatto nella passata stagione sarebbe per noi comunque un buon risultato – ha dichiarato Coglitore – poiché abbiamo attrezzato una squadra dalla quale mi aspetto l’obiettivo salvezza con buon anticipo, anche per svolgere il finale del campionato nel miglior modo possibile e con tranquillità. Lazio e Nuoto Catania- continua il Presidente- sono le favorite per la vittoria finale e proprio con la Lazio, una delle favorite di questa stagione, inizieremo, in salita, il nostro percorso di quest’anno.”





Per il terzo anno ci sarà al timone della squadra il riconfermato Mario Raimondo, cosi come anche lo ‘zoccolo duro’ dell’assetto della squadra è riconfermato: dal portiere Calabresi, al centrovasca serbo Eskert, dal capitano Galioto, agli attaccanti Occhione, Raineri e Modica. Fra i nuovi arrivi, invece, c’è l’attaccante Orlando, proveniente dalla Nuoto Catania ed il centroboa Diego Geloso, che lo scorso anno militava nel Messina.

Anche in questa stagione, le partite casalinghe della Waterpolo Lemon Sistemi si giocheranno a Terrasini, ma durante la presentazione della squadra, avvenuta la scorsa settimana all’Hotel delle Palme, proprietà del gruppo Mangia’s, altro sponsor della Waterpolo insieme a Nautilus Aviation, l’assessore Alessandro Anello ha dichiarato che probabilmente le ultime partite di campionato potranno disputarsi nel nuovo impianto della Piscina Olimpica, completamente rinnovata.

