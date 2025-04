Ultimo appuntamento domani, giovedì 3 aprile, alle ore 21, al Teatro Impero a Marsala, della Stagione teatrale 2024/2025 prodotta dall’Associazione “Si può fare” con la direzione artistica di Katia e Giuseppe Oddo.

Grande attesa per “Perfetti sconosciuti”, una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere, appunto, “Perfetti sconosciuti”. Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle sim dei nostri telefoni.

Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? La trama si sviluppa durante una cena tra amici di lunga data: quella che inizia come un’idea scherzosa si trasforma rapidamente in una situazione esplosiva, in cui emergono segreti e tensioni inaspettate. Le relazioni vengono messe a dura prova, rivelando quanto poco ci si conosca davvero, anche tra persone legate da rapporti consolidati.

Lo spettacolo si avvale di un cast di attori noti e apprezzati, tra cui Paolo Calabresi, Dino Abbrescia, Alice Bertini, Emanuele Aita, Lorenza Indovina e Valeria Solarino. Ciascun interprete dona profondità e autenticità ai personaggi, rendendo vivi i conflitti, le fragilità e le dinamiche che emergono nel corso della serata.

La regia di Paolo Genovese, già premiato per la versione cinematografica del testo, valorizza l’intimità del palcoscenico, amplificando le emozioni e il coinvolgimento del pubblico in una pièce che si muove tra comicità e dramma.

Per Info e Biglietti si può chiamare al 3885662176, o scrivere un messaggio whatsapp al 342/0330264, o all’indirizzo mail biglietteriaoddo@libero.it I biglietti sono acquistabili su https://www.liveticket.it/

