“Accogliamo positivamente il piano di rigenerazione degli immobili pubblici presentato dall’amministrazione comunale di concerto con l’agenzia del demanio e l’università di Catania. Un progetto ambizioso che finalmente restituirà alla città tanti immobili che per molto tempo sono stati solo il simbolo del degrado e dell’abbandono e dell’insicurezza. E’ importante che questa operazione non si traduca in mere ristrutturazioni edilizie contestualizzate ma che si inserisca e si integri organicamente con le linee guida del Pug e soprattutto che questi interventi di recupero si traducano in una vera rigenerazione urbana integrata, non mera edilizia residenziale pubblica per alcuni quartieri, ma strumento per integrare le periferie alla città con la creazione di nuovi e poliedrici servizi di interesse comune e spazi comuni che favoriscono la socialità”.

Lo dichiara la coordinatrice Mpa Catania, Pina Alberghina.

