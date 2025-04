Il Piano Urbanistico Generale (PUG) è lo strumento attraverso il quale si governa il territorio, disegnando gli spazi dentro cui svolgere le funzioni e le attività della città. Un disegno sbagliato può mettere la città su una traiettoria di sviluppo inadatta alle sue caratteristiche e aspirazioni.

Occorre, invece, un disegno che nel rispetto delle vocazioni, delle identità e delle individualità della città, la porti verso un futuro prospero per tutti. Occorre quindi dare una direzione, un senso, un traguardo, sia pure mobile. La Giunta della Città ha emanato un Atto di Indirizzo, propedeutico, alla redazione dello strumento urbanistico, che non sembra offrire con chiarezza quella direzione.





È importante che la città si interroghi e contribuisca a offrire a chi dovrà prendere le decisioni cruciali quella necessaria visione di insieme, che può emergere solo dal confronto e dalla partecipazione.

Le iniziative del Partito Democratico e di Officina Democratica sono destinate a raccogliere, nei diversi territori della città, le idee e le istanze che portate a sintesi potranno veramente definire quella traiettoria virtuosa e dotata di senso che sembra ancora mancare in questa fase iniziale del processo di pianificazione.





Al via, da mercoledì, 23 aprile, 2025, dalle ore 18, il primo, di una lunga serie di incontri, dal titolo: “Che Pug vuoi? Per una pianificazione partecipata”, 3°municipio Borgo Sanzio, in programma all’Istituto Ardizzone Gioieni, Via Etnea 595, Catania.

Saranno presenti, Maurizio Caserta, Capogruppo PD Catania, Matteo Bonaccorso, Consigliere Comunale PD Catania, Mario Caruso, Studio Base51 Architettura, Angela Cerri, Consigliera PD 3° municipio, Igor Nastasi, Studio Architettura INA.

Luogo: Palazzo Ardizzone Gioieni, Via Etnea, 595

