Un grande classico del teatro italiano torna a vivere sul palcoscenico del Teatro Sollima di Marsala. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna teatrale ‘popolare’, diretta artisticamente dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo della Oddo Management, e prodotta dall’Associazione “Si Può Fare”.

Lunedì 29 dicembre, alle ore 18.30, andrà in scena “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello, per la regia di Plinio Milazzo, con Eduardo Saitta, Salvo Saitta e Francesca Agate.

Scritta nel 1919, l’opera è una delle commedie più corrosive e attuali di Pirandello, una feroce satira sull’ipocrisia borghese, sul perbenismo di facciata e sulle maschere sociali dietro cui si celano istinti e contraddizioni umane.

Tra comicità grottesca e tensione morale, Pirandello smaschera una società che condanna il peccato solo quando diventa pubblico scandalo.

La regia di Plinio Milazzo restituisce al testo tutta la sua forza teatrale, puntando su ritmo, precisione interpretativa e una messa in scena capace di dialogare con la sensibilità contemporanea. Le interpretazioni di Eduardo e Salvo Saitta, affiancati da Francesca Agate, danno vita a personaggi complessi e ambigui, in un gioco teatrale che alterna ironia, sarcasmo e profonda riflessione.

L’evento rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro classico e per chi desidera riscoprire un Pirandello sorprendentemente attuale.

Biglietti disponibili online su http://www.liveticket.it

Informazioni:

388 566 2176 – 342 033 0263 (solo WhatsApp) – Orari: 9.00–13.00 / 16.00–19.00 – biglietteriaoddo@libero.it

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.