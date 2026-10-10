Nella foto accanto ad Enzo Scontrino, avvocato tributarista ed attuale Presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari, vediamo Paolo Ruggieri, avvocato civilista già Vicepresidente della Provincia e fondatore del movimento ProgettiAmo Marsala, attualmente presente in Consiglio e nell’amministrazione cittadina.

Un percorso che consolida la presenza del movimento nel territorio trapanese, mettendo insieme esperienze professionali, amministrative e di impegno civico.

La soddisfazione di Raffaele Lombardo: “Ho ritrovato nell’impegno comune l’amico Paolo, figlio di Aldo Ruggieri, indimenticabile ex allievo salesiano che fu presidente della provincia di Trapani”.





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