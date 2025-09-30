Si è svolta domenica 28 settembre, presso la Sala Blasco del Comune di Sciacca la premiazione del Contest Fotografico “Tra cielo, storia e mare: la magia di Piazza Angelo Scandaliato” e la consegna dei premi assegnati dalla giuria di qualità della nona edizione Caccia al Tesoro Fotografica LIFE – memorial Fabrizio Piro, iniziative organizzate dall’Associazione L’AltraSciacca nell’ambito delle manifestazioni estive del 2025.

Per quanto riguarda il contest fotografico dedicato alla bellezza della Piazza Angelo Scandaliato il primo premio è stato vinto da Danilo Ignazio Russo, con il suo scatto che offre una prospettiva inedita e affascinante del cuore pulsante di Sciacca visto dall’alto.





Il secondo posto è stato assegnato a Raimondo Moncada la cui foto cattura con sensibilità un momento di vita quotidiana, esaltando il legame tra generazioni.

Terzo posto per Agostino Di Pisa con la sua foto che cattura un attimo di intimità e complicità, immerso nella calda luce del tramonto.

Oltre ai primi tre classificati il direttivo dell’Associazione L’AltraSciacca ha deciso di assegnare un premio speciale a Maria Rosa Siracusa il cui scatto si contestualizza con il tragico periodo storico che l’umanità sta attraversando, rappresentando la piazza in un monito civile e umano, in particolare facendo riferimento al gesto di protesta noto come i “sudari” contro il genocidio a Gaza.

Ai premiati sono andati dei manufatti in ceramica quale riconoscimento del merito per aver colto in pieno lo spirito del contest e del tema proposto.

Nelle prossime ore le prime tre foto classificate saranno esposte presso la vetrina dell’Ufficio Turistico del Comune di Sciacca.





Altro momento della premiazione ha visto la consegna dei premi assegnati dalla giuria di qualità della Caccia al Tesoro Fotografica LIFE 2025, organizzata dall’Associazione L’AltraSciacca, dagli amici e familiari di Fabrizio Piro e dalla Community Igers Agrigento.

La giuria composta da Ambra Favetta, Francesca Mannias e Nino Sabella, ha deciso di assegnare il premio per le foto più belle nel complesso alla squadra Car4 , composta da Mariarita, Arianna e Giuseppe Caracappa e da Gaspare Carlino.

Il premio LIFE 2025 come miglior foto a tema cultura è andato invece alla squadra Super New Team 2025 composta da Giandomenico e Mario Manfredi Lazzara e da Claudia Accursia Albino. L’immagine coglie l’istante in cui mani giovani e mani esperte si incontrano davanti alla creta, simbolo di un patrimonio culturale che prende forma e si rinnova.

Altro premio è stato assegnato dai local manager di Igers Agrigento, Antonella Giovinco, Jessika Buscemi e Stefano Siracusa, alla miglior foto relativa all’obiettivo instagram della caccia al tesoro. Il riconoscimento è andato alla squadra “I tonnaroti”, composta da Silvio Scaduto e Valentina Craparo, già vincitori della Caccia al Tesoro fotografica dello scorso 6 settembre.





Ai premiati sono andati buoni libri, buoni aperitivo e l’esperienza immersiva nei fondali della Ferdinandea, offerta quest’ultima da Marevivo Sicilia.

Alla premiazione erano presenti l’Assessore al Turismo Francesco Dimino, in rappresentanza del Comune di Sciacca che ha patrocinato gli eventi, e l’artista croata Petra Lovrekovic, che proprio ieri sera ha concluso presso l’Atrio comunale la sua mostra “Impressioni di Sicilia – Astrazioni” che ha fatto da cornice alla premiazione.

L’iniziativa LIFE non è terminata. In occasione della premiazione, infatti, è stato dato ufficialmente il via al Challenge Fotografico Instagram “LIFE is culture”, un contest fotografico social con il tema “cultura”. La partecipazione al challenge è gratuita ed è possibile fino al 31 ottobre. Il regolamente completo è consultabile sul sito www.laltrasciacca.it

Luogo: SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

