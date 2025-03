La presidente del Mig, Natalia Re, ha ricevuto il Premio Rose Day, il riconoscimento promosso da Zonta club Palermo Triscele per premiare le donne siciliane che si sono distinte in vari settori, in letteratura, nella cultura, nel giornalismo, nella medicina, nell’imprenditoria.

I premi della settima edizione sono stati consegnati a Palazzo Belmonte Riso, sede del Museo regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, e a premiare la presidente e’ stato l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamayo. “Sono orgogliosa e lusingata per questo riconoscimento – ha detto la Re- che premia e rinnova ogni slancio ad agire nel solco dei valori promossi dal World Kindness Movement e condivisi dall’associazione Zonta. Ringrazio la presidente e tutte le associate per aver avuto la sensibilità di inserire la categoria della gentilezza tra i riconoscimenti previsti e voglio dedicare il premio ad una cara amica dell’infanzia, Antonella Alfano che ad Agrigento fu brutalmente uccisa dal suo compagno . E un plauso speciale ai docenti e agli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Margherita di Navarra” di Pioppo Monreale, che con il loro

cortometraggio “Come le stelle”, presentato al Festival di Sanremo 2025 e pluripremiato anche alla mostra del cinema di Venezia, hanno lanciato un messaggio forte per contrastare la violenza sulle donne”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.