Presentata a Catania la “Corsa del Ricordo”: manifestazione organizzata da ASI. Si correrà domenica 17 con partenza da piazza Università alle 9.30

15/09/2023

Passerà per la prima volta da Catania la Corsa del Ricordo, domenica 17 settembre 2023, con appuntamento in piazza Università alle 8 per le registrazioni e alle 9.30 con l’inizio della gara. Questa mattina è stato illustrato il percorso nella sede di Sport e Salute in corso Sicilia 43, durante la conferenza stampa di presentazione dello SportCity Day che raggruppa una serie di iniziative dedicate allo sport, organizzate, appunto, per domenica 17 settembre.

La Corsa del Ricordo, nata a Roma dieci anni fa, da un’intuizione di Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) per ricordare attraverso lo sport, la tragedia delle foibe e l’esodo delle popolazioni italiane da Fiume, dall’Istria e dalla Dalmazia, ha travalicato i confini regionali e da settembre 2023 a febbraio 2024, si svolgerà in ben otto città italiane, da nord a sud, veicolando in maniera sempre più vigorosa il messaggio culturale per la quale è nata. Una crescita esponenziale e naturale alla quale hanno contribuito in maniera attiva l’ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) e le amministrazioni dei comuni interessati all’evento che hanno fortemente voluto e sostenuto la manifestazione sul proprio territorio. Una crescita esponenziale che ha avuto pubblici riconoscimenti e che ha portato la Corsa del Ricordo ad essere presentata nelle edizioni precedenti al Senato della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi che ha anche corso nell’edizione di Roma, e di tante altre autorità sportive e politiche. In costante crescita anche il numero dei partecipanti nelle singole sedi. Un progetto articolato ed ambizioso che potrà ancora crescere e sedimentarsi in ogni angolo d’Italia nei prossimi anni.

Un programma di eventi intenso, volto a mantenere l’attenzione sulla dolorosa pagina di storia, non soltanto in occasione del Giorno del Ricordo, che ricorre il 10 febbraio di ogni anno (Legge 30 marzo 2004, n. 92), ma durante tutto l’anno, dando vita alla gara, nelle diverse sedi, nelle date prescelte da organizzatori e amministrazioni, locali secondo le esigenze organizzative, climatiche e logistiche delle singole città.

Si inizierà da Catania e Milano domenica 17 settembre, appuntamento a Novara e San Felice Circeo la domenica successiva, il 24 settembre, mentre il 5 novembre si correrà a Trieste nel tradizionale e suggestivo percorso intorno alla Foiba di Basovizza, uno dei luoghi simbolo della tragedia vissuta dagli italiani negli anni post bellici. A Roma, che festeggerà la sua undicesima edizione, San Vito dei Normanni (alla seconda edizione) e Verona. La Corsa del Ricordo tornerà nel prossimo mese di febbraio, in concomitanza con le tante iniziative previste su tutto il territorio nazionale in occasione del giorno del Giorno del Ricordo.

In conferenza stampa presenti il presidente del comitato provinciale ASI Catania, Angelo Musmeci, insieme al delegato ASI Sergio Platania, il referente regionale della Fondazione SportCity Giuseppe Leanza, il segretario regionale di Sport e Salute Germana Vinci, il vice presidente vicario del CONI Siciliano Enzo Falzone e il responsabile della comunicazione istituzionale del Ministero dell’ambiente Domenico Repetto.

“Per il nostro comitato provinciale di Catania, per il comitato regionale Sicilia, diretto da Maria Tocco e per tutta la città etnea – ha detto Angelo Musmeci, presidente ASI Catania – è un onore accogliere, per la prima volta, la Corsa del Ricordo. Per questo ringrazio il presidente nazionale Asi Claudio Barbaro, gli ideatori dell’evento Roberto Cipolletti eSandro Giorgi e tutti gli organizzatori che hanno dato fiducia al nostro comitato e alla nostra città, inserendola nel circuito nazionale della Corsa del Ricordo. Sarà un momento di sport ma anche di condivisione tra tutti i partecipanti, sia professionisti che dilettanti, ma sarà anche un momento importante per ricordare un fatto storico che ha segnato il nostro Paese”.

IL PERCORSO DI CATANIA

A Catania. Si parte alle 9.30 da piazza Università per poi percorrere un circuito cittadino di 1,4 km (da ripetersi 6 volte per la gara competitiva – 8,4 km – e 2 per quella non competitiva – 2,8 km): via Etnea, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, piazza Cutelli, via Ventimiglia, via teatro Massimo, via Rapisardi, via di Sangiuliano, e ritorno, attraverso via Etnea, con arrivo in piazza Università.

