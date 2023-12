Your browser does not support the video element.

Salve, Mi chiamo Leonardo Curatolo.

Nativo di Marsala ma residente ad Atene Grecia.

Da oltre trent’Anni Presidente di Società commerciali Nei Balcani dove ho acquisito, Competenza ed esperienza Il 18 Marzo del 2010 la Confederazione Imprenditori Italiani in Europa Premia il fondatore della società Leonardo Curatolo con il “Premio Italiani Protagonisti nel Mondo”

Certo che queste esperienze mi hanno preparato per il ruolo di fare Politica. Insieme all’On. Massimo Romagnoli Coordinatore Per l’Europa del Movimento Associativo Italiani All’Estero “MAIE” a essere Parte Integrante di un progetto per costruire un team efficace, a raggiungere un obbiettivo straordinario.

Il mio impegno per la comunità e la volontà di mettere le mie capacità al servizio degli abitanti dell’isola, Parlano di “questioni che mi stanno a cuore essendo Isolano che ama le radici.

Questioni Difficili e complicate che intendo affrontarle, mostrando una grande attenzione per le esigenze dei cittadini.

Intendo contribuire a un cambiamento positivo, per il futuro dell’isola. Sottolineando l’importanza di politiche e azioni sostenibili, inclusività e sviluppo equo. E’ mia volontà di lavorare insieme per creare un futuro migliore per tutti gli abitanti dell’isola.

Comunicazione aperta e trasparente: Assicuro gli elettori che sarò un politico accessibile e trasparente.

Prometto di avere una comunicazione aperta e di coinvolgere i cittadini nelle decisioni che li riguardano. Inviterò gli elettori a partecipare attivamente al processo politico e a esprimere le loro opinioni.

Metto l’accento sulla mia volontà di collaborare con altre figure politiche, organizzazioni e cittadini per raggiungere gli obiettivi comuni.

Sottolineo che sarò un politico che cerca il dialogo e la mediazione, con l’obiettivo di unire le diverse forze per il bene dell’isola.

