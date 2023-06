L’Accademia di Medicina di Torino ha concesso il patrocinio all’Accademia Lancisiana per l’evento “Prevenire è meglio che curare” che si terrà mercoledì 7 giugno alle ore 17.30 presso la sede sita in Borgo S. Spirito 3 a Roma.

L’Evento organizzato dall’Accademia Lancisiana e dall’Associazione Donne Protagoniste in Sanità costituisce l’inizio di un percorso per la lotta contro tutte le violenze che verrà in questa Sede formalizzato e successivamente implementato.

L’evento si potrà seguire via web al link https://us06web.zoom.us/j/87263415573?pwd=cFRxNERYcHRIT1QwVlNYOFY0TkJ6Zz09

Ulteriori informazioni: http://www.accademia-lancisiana.it/

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.