“The Floor ne rimarra’ solo uno”, programma Rai, tra le categorie, alcune rappresentate dai siciliani. Conducono: Ciro Priello e Fabio Balsamo. In onda il martedì dal 10 settembre alle 21.30 su Rai 2. Tra i partecipanti diversi siciliani, tra cui Marika Faraci di Palermo, docente e content creator con la categoria “Personaggi famosi del web”, Adriano Pezzino di Santo Stefano di Camastra (Me), Paolo Casa di Licata (AG) e altri siciliani che li scopriremo in onda.

Dopo il successo della prima edizione, “The Floor ne rimarra’ solo uno” torna su Rai2 tutti i martedì, dal 10 settembre al 15 ottobre. Sull’iconico pavimento a scacchiera ci saranno 100 nuovi e agguerriti concorrenti pronti a sfidarsi in duelli a eliminazione diretta per conquistare progressivamente l’intero campo di gioco e aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro! Ogni riquadro del Floor rappresenta un campo di competenza di ciascun concorrente che sfiderà gli avversari, le categorie vanno da “atleti famosi” a “attori di Hollywood” e da “edifici iconici” a “mammiferi”. Tutte le domande sono supportate visivamente da fotografie, grafiche, audio o filmati.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.