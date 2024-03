Le famiglie dei ragazzi affetti da malattie rare lamentano l’interruzione dei servizi di assistenza domiciliare di neuropsicomotricità. Un servizio che per coloro che sono affetti da queste malattie è di vitale importanza. Il problema nasce all’interno del territorio della provincia di Palermo dove sono presenti pazienti che non riescono più a beneficiare di queste prestazioni specializzate.

L’unica soluzione avanzata è quella di rivolgersi presso altri ambulatori comportando notevoli disagi tra cui le lungaggini dei tempi di assistenza.

Questi pazienti sono soggetti fragili che non possono essere abbandonati e concordo e sono al fianco delle loro famiglie affinchè si trovino le soluzioni più idonee per superare questi disagi.

Chi è affetto da malattie rare, purtroppo, e già costretto a vivere una condizione di svantaggio in quanto molto spesso, per potersi curare, è obbligato a spostarsi in altre regioni o addirittura all’estero, la mancanza di tempestiva e periodica assistenza sanitaria complica ancora di più il tutto.

E’ riconosciuto e dimostrato che un’efficace assistenza domiciliare permette a questi ragazzi di affrontare la malattia e di ottenere eccellenti progressi permettendo, in alcuni casi, ai pazienti di raggiungere una discreta autonomia e condizioni di vita migliori.

Monitorerò tutta la vicenda restando vigile affinchè i servizi vengano ripristinati il prima possibile evitando ulteriori disagi.

Così in una nota il deputato questore della Lega all’Ars on. Vincenzo Figuccia.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.