Anche Cisl E UGL Catania con i loro segretari Maurizio Attanasio e Giovanni Musumeci, hanno partecipato alla presentazione del rapporto sulle Zoomafie e le corse clandestine dei cavalli della Commissione parlamentar d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

È merso che sono i quartieri periferici o in generale quelli, seppur centrali, in cui le Istituzioni sono più lontane come San Cristoforo a Catania, le zone delle città che più soffrono il problema analizzato dalla Commissione d’inchiesta parlamentare. Un problema che accomuna Catania ad altre realtà italiane.

“Apprezziamo molto che la Commissione abbia scelto Catania per presentare il suo rapporto. Il nostro territorio ha un grande bisogno di attenzione e i risultati della Commissione con anche le immagini di San Cristoforo proiettate ad esempio, fanno male al cuore”. Affermano congiuntamente il segretario Cisl Catania, Maurizio Attanasio e il segretario UGL Catania Giovanni Musumeci.

I due sindacalisti spingono perché si attui una vera rigenerazione non solo sul piano urbanistico ma anche sociale. “Abbiamo bisogno di un intervento straordinario da parte dell’amministrazione comunale. Servizi sociali, e associazioni di ogni genere possono fare la loro parte. Senza attenzione per il territorio e i suoi cittadini si rischia che il degrado raggiunga livelli irrecuperabili”.

