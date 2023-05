Una conferenza stampa per spiegare al sindaco di Ribera e a tutta la città che non c’è motivo per temporeggiare e continuare delegare, ma che ci sono tutte le carte in regola per procedere serenamente alla riassegnazione degli alloggi popolari di Via Fani.

L’onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars, prende in mano la situazione e convoca i giornalisti per venerdì 26 maggio alle ore 10 presso la sua segreteria politica, in Corso Umberto 226.”Ci sono sessanta famiglie senza casa da anni e non è più ammissibile continuare a tergiversare fissando incontri con enti terzi come sta facendo l’attuale sindaco di Ribera – dice l’onorevole Pace -. Ci sono tutte le carte in regola per procedere alla riassegnazione, basta solo una sua firma, una sola, e 60 famiglie torneranno tutte nei rispettivi alloggi.

“Siamo pronti, carte alla mano, a spiegare tutti i dettagli, insieme al commissario cittadino della Dc Marcello D’Anna e ai consiglieri comunali della Democrazia Cristiana: è l’ora per il sindaco di assumersi le proprie responsabilità e far rientrare a casa tutte le sessanta famiglie di via Fani”.

