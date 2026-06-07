Ha promosso e incoraggiato il cammino culturale del progetto formativo ” Costruttori di Pace attraverso opere di Giustizia ” da Carlo Acutis a Rosario Livatino permettendo così a tantissimi studenti di riflettere sul senso del vivere e cooperare a una cultura del bene comune. Con questa motivazione il dirigente scolastico Sergio Picciurro è stato insignito dalla Presidenza dell’ Assemblea Capitolina/ città ‘ di Roma come ambasciatore culturale e gli è stata consegnata una targa di rappresentanza segno di gratitudine e ammirazione. A ritirare la targa il professore Nicolò Mannino Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale oltre che docente presso l’ Istituto superiore statale ” Filippo Parlatore ” guidato dal dirigente scolastico Picciurro. Da anni questa scuola propone su territorio nazionale e anche internazionale un progetto formativo culturale che vede bambini adolescenti e giovani di ogni realtà scolastica agire con alto senso civico e impegno a favore di una cultura della legalità della pace della solidarietà e dell’ inclusione. A crederci fortemente anche il preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia don Vito Impellizzeri e monsignor Antonio Stagliano ‘ Presidente dell’ Accademia di Teologia città del Vaticano che hanno incoraggiato e patrocinato questo percorso di educazione alla tutto ciò che è vita e tutela della vita. Il dirigente scolastico Sergio Picciurro riceve così un plauso dal Campidoglio dove recentemente il professore Nicolò Mannino ha presentato davanti a diverse autorità istituzionali e non il progetto formativo culturale ” Costruttori di Pace attraverso opere di Giustizia ” consegnando lui stesso al dirigente scolastico Picciurro un singolare dono che ha avuto come cornice la sala Laudati SI benedetta e inaugurata da Papa Francesco .



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