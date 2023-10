La paventata ipotesi di rimodulazione di due unità operative dell’azienda Papardo mette in allarme la Cisl Fp che chiede numi all’azienda. “Apprendiamo per le vie informali – scrive in una nota indirizzata al commissario Firenze il segretario generale della CISL FP Messina, Giovanna Bicchieri – che questa amministrazione avrebbe avviato un processo di rimodulazione di ben due unità operative complesse, gastroenterologia e malattie infettive. Un’ipotesi che, qualora risultasse fondata, verosimilmente comporterebbe una sicura ricaduta anche sulla dotazione organica dell’area del comparto. Considerato che l’azienda ha già aggiornato il piano del fabbisogno triennale aziendale, come da direttiva assessoriale del 31/08/2023, e che correttamente ci ha sempre fornito preliminarmente le imprescindibili informazioni sindacali – scrive la Bicchieri – invitiamo i vertici del Papardo, ove la notizia fosse vera, a fare chiarezza sulla questione, ad oggi, da quanto ci risulta, priva di qualsivoglia evidenza documentale.”

