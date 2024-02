Rinviato a data da destinarsi il previsto incontro di mercoledì 21 febbraio a Erice con lo scrittore Alessandro Mari. Per motivi personali, infatti, l’autore non potrà essere presente a scuola in mattinata per incontrare gli alunni dell’Istituto ‘Florio’, e in libreria, alla Ubik Erice, il pomeriggio per l’appuntamento con i lettori. L’incontro con Mari, che doveva presentare il suo nuovo libro dal titolo “Qualcosa resta” (Feltrinelli), verrà recuperato nelle prossime settimane; al più presto verrà resa nota la nuova data.

