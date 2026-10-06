Una splendida giornata di sole e di mare ha accompagnato, domenica 4 ottobre, la 19ª edizione dell’Etna Sea Race, la regata organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Riposto, con partenza e arrivo nelle acque antistanti il Porto dell’Etna Marina di Riposto e percorso lungo la costa fino a Taormina. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Riposto e dalla Federazione Italiana Vela, era inizialmente prevista per il 20 settembre, ma era stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo. Il rinvio non ha scalfito l’interesse per una delle manifestazioni veliche ormai più attese del territorio. Sono stati 30 gli equipaggi protagonisti della competizione, con imbarcazioni e velisti arrivati da diverse località della Sicilia e anche dalla Calabria, a conferma della crescente capacità dell’Etna Sea Race di richiamare appassionati e di promuovere Riposto e il suo rapporto con il mare. La giornata si è conclusa in serata nella splendida cornice di Palazzo Vigo, a Torre Archirafi, dove si è svolta la cerimonia di premiazione.





Questi i vincitori delle categorie: per le imbarcazioni fino a 10 metri, Juliette – armatore Carmelo Scuto, Lega Navale Italiana di Catania; per le imbarcazioni da 10 a 12 metri, Aetna – armatore Vadala, Lega Navale Italiana di Riposto; infine, per l imbarcazioni oltre 12 metri, Tresamis – armatore Sichel, vincitore anche del Trofeo Etna Sea Race in quanto classificato primo assoluto. “È stata una giornata straordinaria, una di quelle che ci ricordano perché amiamo il mare e perché, da tanti anni, organizziamo l’Etna Sea Race – dichiara Giuseppe Ballistreri, presidente della Lega Navale Italiana di Riposto – Abbiamo avuto condizioni splendide e una partecipazione importante, con 30 equipaggi arrivati da diverse parti della Sicilia e anche dalla Calabria. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare a tutti gli equipaggi che hanno scelto di essere con noi e, in modo speciale, alla Lega Navale di Locri che, per partecipare alla nostra regata, ha affrontato una navigazione di circa 90 miglia nautiche. È questo lo spirito che rende grande una manifestazione come la nostra”.





Particolarmente emozionante è stato il momento dedicato al Premio Memorial ‘Franz Urzì’, istituito dalla Lega Navale Italiana di Riposto per ricordare uno storico socio e amico dell’associazione. Il riconoscimento, previsto per la Barca della Legalità della Lega Navale Italiana arrivata per prima alla boa di Taormina, è stato assegnato alla Milva, imbarcazione che Franz Urzì aveva spesso condotto al timone. A rendere ancora più intenso il momento sono state la presenza della moglie e della figlia di Franz e quella che è sembrata a tutti una sorta di coincidenza dal valore speciale: proprio la Milva, una barca così legata alla sua storia, si è aggiudicata il premio a lui dedicato. “Questa 19ª edizione resterà soprattutto nel cuore per il momento dedicato a Franz Urzì – prosegue Ballistreri – Vedere la Milva conquistare il Memorial a lui intitolato, tagliando per prima la boa di Taormina tra le imbarcazioni della Lega Navale, è stato qualcosa di davvero speciale. La Milva, una barca che tante volte ha visto Franz al timone, che conquista proprio il premio dedicato a lui: è sembrato davvero un segno del destino. È stato un modo bellissimo per ricordare un socio, un amico e una persona che ha lasciato un segno profondo nella nostra Lega Navale”.





L’Etna Sea Race si conferma così non soltanto un appuntamento sportivo, ma anche un momento di incontro, memoria e valorizzazione del territorio, nel segno della vela e del profondo legame tra Riposto e il mare. “Ora guardiamo già al prossimo anno – spiega Giuseppe Ballistreri – Il 2027 sarà quello del ventennale dell’Etna Sea Race e vogliamo prepararci a un’edizione ancora più importante, capace di valorizzare ulteriormente la manifestazione, il nostro territorio e il grande patrimonio umano e sportivo che negli anni si è costruito attorno a questa regata. Il ventennale – conclude – sarà un traguardo della Lega Navale di Riposto, ma anche di tutti coloro che hanno contribuito a far crescere questa manifestazione”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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