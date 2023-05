Roberto Lipari in “…E Ho Detto Tutto” al teatro Al Massimo di Palermo il 30 ed il 31 Maggio

di Press Service

13/05/2023

“..E ho detto tutto” è il best of dell’attore comico palermitano Roberto Lipari.

Lo spettacolo-evento scritto insieme ad Ignazio Rosato e Roberto Anelli sarà in scena il 30 ed il 31 Maggio alle ore 21.00 al teatro Al Massimo di Palermo . In questo viaggio Roberto Lipari sarà accompagnato da ospiti d’eccezione: vecchi e nuovi amici del mondo della comicità e dello spettacolo, della musica e dell’arte.

Lo spettacolo è prodotto da Tramp Limited e distribuito da Tramp Management dei fratelli Roberto e Nino Bonanno. Web e grafica sono curati da Davide Cammarata.

Due serate di sane risate che verranno riprese televisivamente ed andranno in onda su un canale nazionale. Una scelta mirata e fortemente voluta da Roberto Lipari che da sempre ha voluto dare risalto alla sua città di origine.

“Con questo mestiere ho passato una vita a lavorare fuori dalla mia terra, così quando è arrivata la possibilità di registrare lo spettacolo per la TV nazionale ho pensato subito di farlo a Palermo. Per un “terrone” come me non c’è niente di più rivoluzionario che portare il lavoro qui ” ha dichiarato l’artista.

SINOSSI SPETTACOLO

“..E ho detto tutto” è l’espressione tipicamente usata da chi, vuole mettere un punto ad una questione. Lo spettacolo è concepito come una vera e propria discussione in cui Roberto esprime, con la sua ormai nota comicità, un punto di vista sul mondo che ci circonda, portando avanti le sue storiche convinzioni e aggiungendone di nuove. Riprende, infatti, il suo repertorio comico rafforzandone i principi, esprimendo dietro la risata, l’analisi e la riflessione, nuovi spazi e nuovi punti di vista . Con la sua comicità Roberto attraverserà le storture e i paradossi di questa nuova società con sguardo leggero e disincantato.

