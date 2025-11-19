Bene l’incontro di ieri voluto dal sindaco di Catania Enrico Trantino con i principali rappresentanti politici e istituzionali, per valutare le possibilità di un finanziamento che possa garantire l’avvio immediato dell’iter di recupero del Padiglione C1 del centro fieristico Le Ciminiere, andato distrutto. Un segnale di grande attenzione, ma è necessario adesso che l’amministrazione comunale convochi con urgenza una seconda riunione più tecnica e operativa con le forze produttive di questa città”.





A chiederlo è il presidente di Confesercenti Catania Claudio Miceli che sollecita l’amministrazione comunale ad aprire un tavolo tecnico per affrontare nell’immediato gli impegni già assunti dagli imprenditori del settore turistico congressuale che hanno in calendario eventi che si sarebbero dovuti svolgere proprio alle Ciminiere e che allo stato dell’arte rischiano di essere annullati e dirottati su altre destinazioni, con gravi perdite economiche e di immagine.





“Catania non ha una vera alternativa alle Ciminiere, capace di accogliere convegni di portata nazionale – spiega Rossella Conti, referente comparto Eventi di Confesercenti Catania e nell’attesa della rinascita di questa grande infrastruttura strategica per la città- che tutti auspichiamo il prima possibile – dobbiamo essere in grado di dare risposte agli operatori del settore che stanno cercando di capire come muoversi. Dietro un evento di 2/ 3 giorni c è un indotto che si muove mesi prima.





È essenziale che si faccia un’analisi approfondita delle risorse disponibili e delle strategie da adottare per garantire la continuità degli eventi programmati, che rappresentano non solo un’importante fonte di reddito, ma anche un’opportunità per valorizzare Catania come meta turistica e congressuale”. “Come Confesercenti Catania – afferma il direttore di Confesercenti Catania, Francesco Costantino – siamo pronti a fare la nostra parte. In questo momento serve compattezza, lucidità e la volontà di agire subito. Il comparto congressuale non può permettersi incertezze: è un motore decisivo per l’economia cittadina e merita risposte rapide e concrete. Catania deve dimostrare di saper reagire con forza e visione, trasformando questa crisi in un’opportunità di rilancio per tutto il territorio”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.