Ben 1877 lavoratrici e lavoratori delle imprese di Igiene ambientale a Catania e provincia sono stati chiamati al voto per eleggere Rappresentanze sindacali unitarie-Rsu e Rappresentanze per la Sicurezza-Rlssa. Primo sindacato per seggi conquistati, 33 seggi Rsu e 13 Rlssa, la UilT: “Un risultato storico, per noi senza precedenti”, commenta entusiasta il segretario generale territoriale dell’organizzazione di categoria, Salvo Bonaventura, insieme con il coordinatore di comparto, Paolo Albini.

“Complimenti e avanti tutta!”, dalla segretaria generale della Uil di Catania Enza Meli che ha “ringraziato non solo i candidati ma anche e soprattutto lavoratrici e lavoratori avendo assicurato qualità e forza a un esercizio di democrazia che, per partecipazione, non ha pari nel nostro Paese”. Enza Meli ha, quindi, sottolineato “il successo per nulla casuale della UilT e della Uil, il Sindacato delle Persone, che nasce da una presenza affidabile e costante, competente e appassionata, a fianco di chi assicura un servizio essenziale alle nostre comunità”.

Nel dettaglio, questo il quadro della ripartizione di seggi: UilT 33 Rsu e 13 Rlssa; Fp Cgil 20 e 7; Usb 16 e 1; Fiadel 15 e 3; Unilav 5 e 1; Fit Cisl 2 e 1.

