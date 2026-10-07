La salute del cervello sarà al centro di tre giornate di prevenzione, informazione e ascolto organizzate dall’ASP di Palermo nell’ambito della prima edizione dell’(H) Open Weekend sulla salute del cervello, promosso da Fondazione Onda ETS. L’Azienda sanitaria aderisce all’iniziativa con un programma articolato che coinvolge otto sedi del territorio, da Palermo alla provincia fino a Lampedusa.

L’obiettivo è avvicinare i cittadini ai servizi sanitari e favorire una maggiore consapevolezza sui principali disturbi neurologici, sulla salute mentale e sui fattori di rischio, offrendo occasioni di informazione, orientamento e ascolto. Tutte le attività sono gratuite, ad accesso libero, senza necessità di prenotazione e senza ricetta.





L’iniziativa prenderà il via oggi, mercoledì 7 ottobre a Lampedusa, mentre giovedì 8 ottobre saranno coinvolte sette sedi tra Palermo e provincia. La conclusione è prevista venerdì 9 ottobre all’Ospedale Ingrassia di Palermo, struttura che fa parte del network Bollino Rosa di Fondazione Onda con il riconoscimento di 3 Bollini Rosa, il massimo livello previsto dal programma.

A Lampedusa, dalle 9 alle 13, nel Poliambulatorio di contrada Grecale, sarà attivo un info point dedicato alla salute mentale, con particolare attenzione alla prevenzione, al riconoscimento dei segnali precoci, al superamento dello stigma e all’orientamento verso i servizi. Nella stessa sede sarà disponibile anche un punto informativo rivolto alle persone che soffrono di tremori e mal di testa ancora senza diagnosi o con un dubbio diagnostico irrisolto.





Giovedì 8 ottobre, sempre dalle 9 alle 13, l’iniziativa si articolerà in diverse sedi:

• PTA E. Albanese, via Papa Sergio 1, Palermo: info point sulla salute mentale e “Prendersi cura dei caregiver”, con ascolto, informazione, orientamento ai servizi e indicazioni per la gestione dello stress;

• Villa delle Ginestre, via Castellana 145, Palermo: spazio dedicato ai caregiver e info point sulle malattie rare dell’adulto e dell’età pediatrica, con particolare attenzione alle patologie neurologiche e neuromuscolari;

• Presidio Aiuto Materno, via Lancia di Brolo 10, Palermo: info point sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e sulle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza;

• Poliambulatorio di Bagheria, via B. Mattarella 82: attività dedicate alla salute mentale, all’infanzia e adolescenza e uno specifico info point su tremori e mal di testa;

• Poliambulatorio di Castelbuono, Salita Sant’Antonino: info point sulla salute mentale;

• Casa di Comunità di Carini, via Ponticelli 1: attività di informazione sulla salute mentale, sull’infanzia e adolescenza e sui comportamenti a rischio legati ad alcol, sostanze e gioco d’azzardo.





La tre giorni si concluderà venerdì 9 ottobre all’Ospedale Ingrassia di Palermo, dalle 9 alle 13.30, con l’info point “Prendersi cura della persona in ospedale”, dedicato alla salute psicologica nei percorsi di cura. L’iniziativa è rivolta a pazienti, familiari e caregiver e offre informazioni sul supporto psicologico e sull’orientamento ai servizi, con attenzione alla continuità della presa in carico tra ospedale e territorio.

La partecipazione dell’ASP Palermo si inserisce nella prima edizione nazionale dell’(H) Open Weekend sulla salute del cervello di Fondazione Onda ETS, iniziativa che amplia il tradizionale appuntamento dedicato alla salute mentale per proporre una visione integrata della salute del cervello, mettendo in relazione neurologia e psichiatria e promuovendo prevenzione, diagnosi precoce, informazione e accesso ai percorsi di cura.

Per partecipare non serve la prenotazione e non è necessaria la ricetta del medico. È sufficiente presentarsi direttamente nella sede interessata, negli orari indicati nel programma.

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