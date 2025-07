E’ stata completamente rinnovata la ludoteca dell’Unità Operativa Complessa di “Broncopneumologia Pediatrica e Fibrosi Cistica” dell’ospedale San Marco di Catania.

Lo spazio è stato attrezzato con arredi colorati costruiti con materiali realizzati seguendo i più elevati standard di sicurezza, igienici e facilmente sanificabili, ed è stato arricchito con numerosi giocattoli per bimbi di tutte le fasce d’età.





La riqualificazione è stata effettuata con il contributo dell’impresa Mediterranea Impianti alla quale l’associazione Abio aveva presentato il progetto “Costruiamo ali sensoriali” sostenuto dalla direzione dell’AOUP “G. Rodolico – San Marco”, nell’ambito del concorso promosso dalla ditta per realizzare la migliore idea in ambito sociale.

Il progetto di ristrutturazione è stato pensato per dare benessere e supporto emotivo ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, offrendo loro un ambiente sereno, accogliente e stimolante, dove poter giocare, imparare e socializzare, avvertendo il meno possibile il peso dell’ospedalizzazione.





La ludoteca, priva di barriere architettoniche, è fornita di mobili versatili e regolabili, dai colori vivaci e contrastanti per favorire l’orientamento e la percezione visiva, adatti anche ai bimbi con varie disabilità. Sono stati inoltre donate diverse tipologie di giochi accessibili a tutti, libri e materiali creativi per attività artistiche.

L’iniziativa rappresenta un perfetto esempio di collaborazione tra settore pubblico e privato con il contributo degli enti del Terzo Settore, ed è un passo importante rivolto a migliorare l’umanizzazione delle cure e in generale l’esperienza ospedaliera dei giovani pazienti.

La Ludoteca sarà inclusa nel percorso di guarigione, nell’ottica di promuovere un approccio integrato alla cura che tenga conto non soltanto degli aspetti medici ma anche di quelli emotivi e sociali, alleviando lo stress e accompagnando il piccolo paziente in ogni fase del suo cammino verso il superamento della malattia. Da questo spazio, quindi, si ricaverà un supporto concreto per il benessere psicologico dei bambini e delle loro famiglie, grazie anche agli animatori dell’associazione Abio.





Persino lo studio, per il quale la sala sarà utilizzata nelle ore mattutine, sarà vissuto in maniera più leggera in virtù di questo luogo speciale, quasi magico, sotto la guida essenziale degli insegnanti che quotidianamente seguono i bimbi ricoverati.

L’inaugurazione della ludoteca è stato un momento di festa e divertimento per i piccoli pazienti e le loro famiglie. Presenti, tra gli altri, il direttore medico di presidio Anna Rita Mattaliano, il direttore del dipartimento materno-infantile Antonino Rapisarda, il direttore della Broncopneumologia pediatrica Salvatore Leonardi e il coordinatore infermieristico Salvatore Di Martino.

