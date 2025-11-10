Dopo anni di attesa, diventano realtà i lavori per la messa in sicurezza di contrada Borrello, una delle aree più fragili del territorio di San Mauro Castelverde, interessata da movimenti franosi fin dagli anni Novanta.

L’intervento, dell’importo complessivo di 25 milioni di euro, è stato aggiudicato dalla Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, guidata dal presidente Renato Schifani, al Consorzio Stabile Medil di Benevento.

Alla cerimonia di consegna, avvenuta questa mattina nell’aula consiliare del Comune, hanno preso parte il sindaco Giuseppe Minutilla, il responsabile della Struttura commissariale Ing. Sergio Tumminello, la ditta esecutrice e l’assessore alle infrastrutture della Regione Siciliana Alessandro Aricò.

“Finalmente questo progetto diventa finalmente realtà – ha detto il sindaco Giuseppe Minutilla. Un intervento fondamentale che mette in sicurezza la nostra comunità e le infrastrutture strategiche del territorio. A nome dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini di San Mauro, rivolgo un sentito ringraziamento al presidente Renato Schifani, all’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, alla Struttura commissariale e a quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo. È un risultato che ci consente di guardare al futuro con maggiore fiducia.”

“Questo finanziamento – ha evidenziato l’Assessore Aricò – è il segno tangibile dell’interesse che il governo regionale ha nei confronti delle aree interne e dei piccoli comuni come San Mauro Castelverde. Certifica anche che il Presidente Schifani e il suo governo non finanzia opere in funzione del consenso ma dell’importanza e della fattibilità dei progetti che servono a migliorare il territorio da vari punti di vista. Questo è un esempio – conclude Aricò – perché con le opere che saranno realizzate garantiamo la sicurezza ai cittadini di San Mauro Castelverde sia dal punto di vista della viabilità che dal dissesto idrogeologico”

Il progetto prevede la realizzazione di venti pozzi drenanti con sedici pali in cemento armato, collegati a sistemi di raccolta e ad opere di regimazione idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque piovane e la stabilità del terreno. I lavori comprenderanno inoltre la ricostruzione dei muri di contenimento e la sistemazione del manto stradale lungo la Sp 52, unica via di accesso al paese. L’intervento interessa il versante occidentale di Pizzo Naturo, caratterizzato da elevata pendenza e vulnerabilità idrogeologica. Obiettivo principale dell’opera è mitigare i rischi legati alle infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo, che nel tempo hanno provocato lesioni, cedimenti e crepe su edifici e infrastrutture.

Con la consegna dei lavori, prende così il via un intervento atteso da oltre trent’anni, che rappresenta un passo decisivo verso la tutela del territorio e la sicurezza della comunità di San Mauro Castelverde.

