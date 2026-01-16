Si sono concluse le attività del progetto S.A.N.I.S. – Sport, Alimentazione e Nutrizione per un’integrazione sana, realizzato nell’ambito dell’Avviso pubblico “Educare Insieme” e promosso dall’ATS composta da Associazione Arthesia APS, capofila, e Associazione Terra Nostra. Il progetto, della durata complessiva di 18 mesi, ha interessato diversi quartieri della città di Palermo, con una particolare attenzione rivolta alla V Circoscrizione.

S.A.N.I.S. ha coinvolto oltre 200 bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni, che hanno partecipato a percorsi ecodidattici, attività di educazione alimentare e cucina educativa e attività di movimento, pensati per promuovere stili di vita sani e una maggiore consapevolezza ambientale fin dalla giovane età. Le azioni progettuali sono state sviluppate attraverso un approccio ludico ed esperienziale, capace di coinvolgere attivamente i minori e di rendere l’apprendimento accessibile, stimolante e inclusivo.





Attraverso attività pratiche, laboratori esperienziali, giochi educativi, uscite didattiche sul territorio ed eventi di coinvolgimento delle famiglie, il progetto ha offerto ai minori spazi educativi strutturati e accoglienti, favorendo la partecipazione, la socializzazione e l’apprendimento attivo. Un’azione concreta in un territorio segnato da fragilità sociali ed educative, dove l’accesso a opportunità formative extrascolastiche rappresenta spesso una sfida.

Il progetto ha avuto un importante impatto sociale, contribuendo a contrastare la povertà educativa e a rafforzare il legame tra i soggetti della comunità educante, valorizzando il ruolo di scuole, famiglie, associazioni e territorio. In questo quadro, S.A.N.I.S. ha previsto anche l’attivazione di uno sportello di supporto e di segretariato sociale come azione trasversale, finalizzata a facilitare l’orientamento ai servizi, il raccordo tra i diversi attori territoriali e il rafforzamento della rete educativa locale.

La chiusura delle attività segna la conclusione formale del progetto, ma lascia in eredità buone pratiche educative, relazioni e competenze che continueranno a rappresentare una risorsa per la comunità locale e un investimento concreto per il futuro delle nuove generazioni palermitane.

