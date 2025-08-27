“La sanità in Campania e nella provincia di Napoli è ridotta a un percorso a ostacoli per i cittadini. Liste d’attesa infinite, prestazioni che arrivano dopo mesi, quando la diagnosi tempestiva è fondamentale per salvare vite. È una situazione che non può più essere tollerata e che rappresenta una vera e propria emergenza sociale”. A tuonare, in una nota stampa è Michel Emi Maritato, candidato al consiglio regionale della Campania con Dimensione Bandecchi. Che poi aggiunge: “In Campania la salute è diventata un lusso per chi se lo può permettere e una condanna per chi non ha disponibilità economiche. Nel mio impegno al Consiglio Regionale della Campania mi pongo un obiettivo chiaro e netto: azzerare le liste d’attesa. Non con slogan, ma con una programmazione seria: aumento degli slot di prenotazione e delle ore di attività diagnostica; assunzione di personale sanitario dove mancano specialisti; accordi con strutture convenzionate per smaltire le richieste pendenti; introduzione di un sistema di monitoraggio trasparente e online, accessibile a tutti i cittadini.



I campani non meritano più di essere trattati come cittadini di serie B. La salute è un diritto costituzionale, non un favore concesso. La battaglia per abbattere le liste d’attesa sarà la mia priorità assoluta”.





Cosi in una nota Michel Emi Maritato candidato al consiglio regionale della Campania con Dimensione Bandecchi.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.