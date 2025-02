“Sono felice che questa edizione del Festival di Sanremo abbia visto trionfare valori e messaggi positivi come l’esaltazione della normalità, dei comportamenti garbati, gentili, equilibrati senza la ricerca esasperata delle polemiche e degli eccessi verbali che aiutano forse gli ascolti ma che tanto male fanno nell’opinione pubblica e soprattutto tra i giovani” . Lo ha detto Natalia Re, presidente del Movimento italiano per la Gentilezza, commentando la 75ª edizione del festival di Sanremo. “Abbiamo riscontrato i valori del MIG e di questo ne siamo profondamente soddisfatti perché da sempre ribadiamo che non c’è nessuna esigenza di titoli urlati, di parole forti ed atteggiamenti scanzonati per coinvolgere il pubblico ma piuttosto diventa fondamentale far emergere anche messaggi e personaggi che possono essere modelli di riferimento. E in tal senso, penso che il testo della canzone di Simone Cristicchi sia stata una carezza sul cuore per tanti uomini e donne che si sono riconosciuti in quelle parole ma penso alla presenza dei nostri due talenti siciliani

che hanno mandato in visibilio il pubblico dell’Ariston, Alessandro Gervasi, pianista prodigio di sei anni, di Buseto Palizzolo(TP) e Samuele Parodi,11 anni, originario di Zafferana Etnea (CT),considerato una vera enciclopedia vivente del Festival di Sanremo, Finalmente abbiamo assistito al’esaltazione di personaggi puliti, garbati penso per esempio al trionfo di Lucio Corsi, dove ciascuno non ha avuto timore a palesare le proprie fragilità , debolezze e sofferenze, senza mai sfociare nel sensazionalismo ma sempre nel rispetto di sè. Un recupero di abiti, di parole, di sentimenti, che appartengono ad ognuno, senza esibizionismi esasperati -conclude -con una bella gioventù, forte, sana, sensibile, che ci fa ben sperare nella creazione di una società migliore”.

