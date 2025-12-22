Oltre un milione di visualizzazioni in pochi giorni per la preview di “Cabbasisi”, il nuovo singolo di Santi Scarcella, che conferma l’attenzione crescente attorno al progetto Zattere nel Mare. Un successo digitale che anticipa il debutto in prima nazionale dello spettacolo, in programma domani, 23 dicembre 2025, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.



Lo spettacolo, unico nel suo genere, vedrà per la prima volta la fusione tra l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele – diretta dal M° Alberto Maniaci – e la storica band di Scarcella, dando vita a un linguaggio musicale originale, capace di intrecciare sinfonia, jazz e canzone d’autore in una sola voce. Sul palco, con Scarcella alla voce, al pianoforte e ai synth, Nicola Costa alle chitarre, Francesco Luzzio al basso, Puccio Panettieri alla batteria, e l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele. Tra gli ospiti speciali, l’attore Daniele Perrone, il coro di voci bianche dell’I.C. di Tortorici e Gemino Calà – formidabile polistrumentista al friscalettu, marranzano e zampogna. Dopo la prima di Messina, la tournée proseguirà nei principali teatri italiani, con tappa già confermata al Teatro Trianon di Napoli il 18 aprile 2026, per poi toccare Roma e Milano.





Il videoclip di “Cabbasisi”, girato ad Assisi, è dedicato ai temi francescani della povertà e della fratellanza, ma con un linguaggio sorprendente: il brano utilizza volutamente l’espressione popolare «Ci avete rotto i cabbasisi», resa celebre da Andrea Camilleri. È un modo diretto e teatrale di esprimere stanchezza verso la superficialità e l’indifferenza, ma anche un atto d’amore verso la lingua italiana e le sue radici. «Recuperare il siciliano significa restituire dignità alla parola, alla lingua viva del popolo – spiega Scarcella – quella stessa che Dante riconobbe come la base del volgare italiano, nei sonetti messinesi del XIII secolo che diedero origine alla Scuola Poetica Siciliana. Non è volgarità: è verità, è cultura che torna a essere carne e spirito».



I biglietti per la prima nazionale del 23 dicembre 2025 a Messina ancora disponibili online su Vivaticket e al botteghino del Teatro Vittorio Emanuele.

