Palermo 11 giugno 2025 – Scuole riconsegnate sporche dopo la consultazione referendaria. L’Flc Cgil Palermo ha raccolto le segnalazioni di dirigenti scolastici inviate al Comune di Palermo, che si sono lamentati per le condizioni in cui sono stati riconsegnati oggi i locali, al rientro dopo la pausa per le operazioni legate alla consultazione referendaria. Lamentele per le condizioni in cui sono stati restituiti aule e servizi igienici, con pavimenti sporchi, wc intasati, carte e rifiuti sparsi dappertutto.

I collaboratori scolastici avevano lasciato i plessi puliti e in ordine. “Riteniamo davvero disdicevole quanto accaduto – dichiara il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – I locali sono stati consegnati al Comune in perfetto stato di pulizia, ordine e igiene e dovrebbero essere riconsegnati in una condizione idonea a consentire le normali attività da svolgere. Nelle scuole sono in corso tra l’altro gli esami conclusivi della scuola secondaria di I grado”.

“Chiediamo un intervento immediato di pulizia dei locali nelle sedi scolastiche dove il disagio appare maggiore – aggiunge Cirino – e auspichiamo che tali situazioni non si ripetano più, nel segno del rispetto reciproco dei ruoli ricoperti. Troppo semplice e facile riversare sulle istituzioni scolastiche e sui collaboratori scolastici la risoluzione immediata di una condizione legata a un evento non ordinario”.

