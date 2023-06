Non un venerdì qualunque, ma un venerdì anni Ottanta e Novanta. Due decenni in cui la musica si faceva elettronica e si affermavano band come gli Europe e gli U2.

Il confronto musicale fra i due decenni più belli e spensierati lo si potrà ascoltare il 23 giugno al Marrakech in via Cristoforo Colombo 100 a Carini.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena a 20 euro.

Alle 22 sarà il turno degli Hottanta Giusy Fratini alla voce, Carlo Capelli al sax, Vincenzo Scaccia alla batteria, Ezio Citelli alla chitarra, Fabio Di Carlo al basso e Andrea Scaccia alla tastiera suoneranno brani di Toto, Simple Minds, Duran Duran e tutte le band che hanno caratterizzato la musica pop-rock di quegli anni.

L’appuntamento è organizzato da Alessio Ciriminna e Dorian. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615 o visitare il profilo Facebook: https://www.facebook.com/dorianart.it.

