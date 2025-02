Si è concluso il progetto “Giovani in città”, un’iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e realizzata dall’Associazione “Agenzia giovani per i giovani”. Un percorso di nove mesi pensato per coinvolgere i giovani tra i 15 e i 29 anni, che non sono impegnati in un percorso educativo o lavorativo (i NEET), per aiutarli a riscoprire il loro ruolo attivo nella società.

Il progetto ha avuto un grande impatto sui partecipanti, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con tre diversi laboratori: il Laboratorio di Giornalismo e Comunicazione Web Radio, che ha permesso ai giovani di avvicinarsi al mondo della comunicazione e dell’informazione, il Laboratorio di Partecipazione Civica, che li ha sensibilizzati sull’importanza di essere cittadini attivi e consapevoli e il Laboratorio sui Patti di Collaborazione per la Riqualificazione delle Aree Verdi, che ha dato ai ragazzi la possibilità di intervenire concretamente nel miglioramento e nella cura del loro ambiente urbano.

Giunti alla conclusione di questo viaggio, la coordinatrice del progetto Rosaria Savasta ha commentato:

«Siamo davvero soddisfatti del risultato finale. Durante questi mesi, abbiamo visto tanti ragazzi partecipare con entusiasmo e impegno alle attività, dando prova della loro voglia di mettersi in gioco e di imparare. L’obiettivo che ci eravamo prefissati era quello di fornire a questi giovani gli strumenti necessari per tornare a essere protagonisti della loro comunità, sia dal punto di vista professionale che personale. E credo che possiamo dire di esserci riusciti».

Il progetto “Giovani in città” non è stato solo un’opportunità di crescita per i giovani, ma ha avuto anche un impatto diretto sulle comunità locali. I partecipanti hanno avuto la possibilità di essere parte attiva di cambiamenti concreti, come la valorizzazione di aree verdi urbane, e di avvicinarsi a tematiche importanti come il volontariato e la partecipazione civica.

Il risultato finale di questo percorso è un gruppo di giovani che, grazie a nuove competenze e a una rinnovata consapevolezza, sono pronti a dare il loro contributo alla costruzione di una società più inclusiva e attiva.









