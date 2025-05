Con un utile netto di circa 300 mila euro e un valore della produzione che supera i 17 milioni, Sispi chiude il bilancio 2024 con segnali concreti di solidità e continuità. L’approvazione è avvenuta lo scorso 7 maggio durante l’Assemblea ordinaria dei Soci della società in house del Comune di Palermo, che si occupa della digitalizzazione dei servizi pubblici.

A guidare la società è Giovanna Gaballo, presidente dal 2023, che ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: “Sispi è una società sana frutto di un’attenta gestione aziendale, fortemente orientata ad un modello di intervento incentrato sui processi della trasformazione digitale dell’Ente oltreché sullo sviluppo di un modello innovativo di Città intelligente anche con un’attenzione all’inclusività e ai temi dell’ambiente”.

Gaballo ha inoltre sottolineato la capacità della società di portare avanti le proprie attività anche in un contesto complesso, influenzato dalle restrizioni del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP):

“Viene confermata la particolare capacità e resilienza di Sispi nel condurre e portare a termine le sfide e gli impegni assunti nonostante il complesso contesto operativo e gestionale caratterizzato dai noti vincoli derivanti dalle azioni del PRFP”.

L’Assessore Brigida Alaimo, presente in rappresentanza del Comune di Palermo, ha espresso il plauso dell’Amministrazione per il lavoro svolto dalla società: “La vivacità dell’azione societaria e confermato la strategicità di Sispi, rallegrandosi per i risultati raggiunti, che ne confermano il valore e per i quali a nome dell’Amministrazione ringrazia l’intera Governance e assicura l’impegno costante nel rafforzamento del percorso virtuoso, già incardinato, volto alla più idonea evoluzione del servizio gestito da Sispi”.

Guardando al futuro, Gaballo ha ribadito l’intenzione di Sispi di restare un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica al servizio della pubblica amministrazione e dei territori: “L’augurio – conclude il Presidente Gaballo – è quello di mantenere attivo il proprio ruolo di partner tecnologico del Comune in piena armonia e continuità d’azione, valorizzando al massimo gli importanti risultati fin qui conseguiti e mettendo, altresì, la propria esperienza ultratrentennale al servizio di realtà territoriali produttive in ambito di innovazione”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.