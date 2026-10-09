Palermo 9 ottobre 2026 – Proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori della cooperativa sociale Social.it, che chiedono la salvaguardia dei livelli occupazionali. Non sono arrivate garanzie sulla prosecuzione della convenzione e, la Fp Cgil Palermo, dopo le due audizioni svolte il 30 settembre e il 7 ottobre presso la quinta Commissione all’Ars, esprime “forte preoccupazione e profonda insoddisfazione per il permanere di una situazione di assoluta incertezza” sul futuro dei lavoratori interessati alla convenzione, che impiega 72 lavoratori, di cui 54 con gravi disabilità.





“Nonostante i confronti istituzionali già svolti, non abbiamo ricevuto ad oggi rassicurazioni concrete, né garanzie formali sulla continuità della convenzione tra la cooperativa Social.it, la Sas l’assessorato competente e il Centro per l’Impiego – dichiara Michele Morello per la Fp Cgil Palermo – Una situazione estremamente grave e inaccettabile, poiché rischia di compromettere non soltanto la continuità occupazionale, ma anche il percorso di inclusione sociale e lavorativa di soggetti che necessitano di particolare tutela”.





Ieri, presso la sede della cooperativa sociale Social.it, si è svolta un’assemblea dei lavoratori, alla luce delle nubi che incombono sul futuro. I lavoratori hanno preso atto preso dell’assenza di risposte da parte delle istituzioni e dato mandato alla Fp Cgil Palermo si proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale coinvolto.





“I lavoratori non possono e non devono pagare il prezzo di eventuali ritardi amministrativi, incertezze istituzionali o mancati accordi tra gli enti coinvolti – aggiunge Morello – In assenza di risposte, ci riserviamo di intraprendere ogni ulteriore iniziativa di mobilitazione e protesta, a tutela dei diritti e del futuro occupazionale di tutti i lavoratori”.





L’assemblea ha inoltre approvato l’ordine del giorno della Cgil Palermo a sostegno della manifestazione del 14 contro il carovita.









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