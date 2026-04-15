Sabato 18 aprile, alle 10, nel Teatro Savio di Palermo (via Giovanni Evangelista Di Blasi), l’Opera salesiana “Gesù Adolescente” aprirà le sue porte per festeggiare un traguardo importante, i sessant’anni di storia dell’istituto, che viene inaugurato il 18 aprile del 1966 alla presenza di don Luigi Ricceri, allora Rettor Maggiore dei Salesiani e VI successore di don Bosco. E per celebrare questo anniversario speciale l’istituto ha organizzato una tavola rotonda dal titolo “Un sogno che continua” che vedrà la partecipazione tra gli altri,

del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani e l’arcivescovo Corrado Lorefice e

durante la quale verrà presentato ufficialmente il progetto della “Cittadella del sociale”.

All’incontro parteciperanno, inoltre, l’assessore comunale alle Politiche Sociali, Mimma Calabro’, l’ispettore dei Salesiani di Sicilia don Domenico Saraniti, il direttore dell’Opera don Domenico Luvarà, la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio, l’imprenditore ed ex allievo Valerio Plano, e il giovane allievo Isidoro Castiglione. A moderare l’incontro sarà il giornalista Valerio Martorana, anch’egli ex allievo di don Bosco.

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