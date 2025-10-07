Un Festival dove il vino diventa il filo conduttore di racconti, note e creatività. Eventi per tutte le età che intrecciano cultura, gusto e gioco.

Jazz dal vivo intervallato da letture brevi dedicate alla letteratura enologica; arie d’opera a colazione; vini abbinati a testi letterari per scoprire come possono dialogare parola e gusto; presentazione di libri e incontri con autori.



Sorsi di Storie è un’esperienza da assaporare, un breve viaggio tra note musicali, parole narrate e calici condivisi.

Un festival per tutte le età per rivivere insieme la cultura del vino.



Programma:

VENERDI’ 24 OTTOBRE

Racconti di terra e di vite ore 18

Presentazione del Libro di Rosario Lentini – “Sicilie del vino nell’800” – I Woodhouse , gli Ingham-Whitaker; il duca d’Aumale e i duchi di Salaparuta. Dialoga con l’autore Francesca Maccani. Degustazioni di vini offerta da Tonnino.

Note tra le pagine ore 20

Mike Mazzari trio e jam session al termine del primo set (Mike Mazzari, Mattia Matranga, Gaetano Presti)

Concerto intervallato da brevi letture sul vino



SABATO 25 OTTOBRE

Fiabe in un bicchiere ore 9.30

Letture animate per bambini dai 3 anni a cura di Istituto EMI

( € 5 per ogni partecipante)

Disegna la tua etichetta ore 11

Lab creativo per bambini dai 6 anni a cura di Istituto EMI

(€ 5 per ogni partecipante)

Parole in bolla ore 12

Degustazione guidata di bollicine a cura della sommelier Alessandra Surdo e conversazione sul libro di Salvatore D’Agostino: “Il mondo delle bolle”. Interverranno Cinzia Orabona e Francesco Teriaca.

Racconti di terra e di vite ore 18

Presentazione del libro di Antonella Chinnici: “Pagine di vino”. Tra mito, storia, e letteratura. Dialoga con l’autrice Luigi Menna. Letture a cura di Valentina Frinchi. Alla fine verrà offerto un calice di prosecco ai partecipanti.

Note tra le pagine – ore 20

Marina Raimondi Quartet – (Marina Raimondi, Paolo Scelfo, Francesco D’Alleo). Intervalli di brevi letture sul vino.



DOMENICA 26 OTTOBRE

L’elisir d’amore a colazione ore 10

Laboratorio per bambini dai 5 anni tratto dall’opera “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizzetti. A cura di Istituto Emi. Interventi canori di Maria Elisabetta Trupiano.

(€ 10 a partecipante)

Note di gusto ore 12.30

Brunch con degustazione guidata dalla sommelier Alessandra Surdo di vini naturali “Sergio Drago” condotta da Alessandra Surdo. Musica live dei DUE-T – Claudio Terzo e Diego Tarantino.

Rosa mosso 2023 – Cataratto – Rosso Syrah e Nero D’Avola 2022 – Passadinero Tenute Lombardo

(€ 40 a partecipante)

La lettura è servita ore 17

Contest di scrittura dedicato al vino.



Concorso aperto a tutti: appassionati, scrittori, curiosi, esperti o semplici amanti del vino. Ogni partecipante propone un vino che lo rappresenta con una storia, una poesia, un racconto breve legato ad esso.

La giuria composta da scrittori, sommelier e musicisti ospiti del Festival valuterà l’abbinamento tra vino e narrazione.

Premi e riconoscimenti

Premio miglior vino narrato

Premio creatività e originalità

Premio voce del pubblico

“Un vino non è solo da bere ma da raccontare”

Regolamento

Contest aperto a tutti senza limiti di età. Ogni partecipante deve presentare un vino a scelta. Al vino va abbinato un elaborato scritto.

Iscrizione gratuita inviando la propria candidatura a :

prosperopalermo@gmail.com entro il 20 ottobre.

Ogni partecipante avrà a disposizione 5/8 minuti. La giuria valuterà le presentazioni.

Note tra le pagine ore 20

Roberta Sava Quartet (Roberta Sava, Yannis Constant, Riccardo Lo Bue, Aurore Voilqué)



Luogo: Prospero Enoteca Letteraria, Via Marche , 8

