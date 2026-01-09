Sportello diritti persone con disabilità della Cgil Palermo: al via anche le consulenze online con il personale. Assistenza a distanza col numero 376 2946199

Palermo 9 gennaio 2026 – Al via anche i servizi online dello sportello per i diritti delle persone con disabilità della Cgil Palermo. Aperto ogni ogni martedì dalle 15 alle 18, presso la sede dell’Inca Cgil Palermo, in via Giovanni Meli 7, da adesso sarà possibile ricevere consulenza a distanza, e non più solo di presenza, al numero 376 2946199 e parlare direttamente con il personale collegandosi online. Lo sportello ha anche un numero di telefono fisso 091 6111166 per gli appuntamenti in sede e un indirizzo di posta cgilpalermo@cgilpalermo.it.

Il servizio, coordinato da Calogero Audino, responsabile ufficio politiche per il lavoro e inclusione delle persone con disabilità, è in funzione dal marzo scorso e fornisce informazioni e consulenze su normative, agevolazioni e benefici alle persone con disabilità e alle loro famiglie, orientando verso l’accesso a tutte le misure e ai servizi disponibili in città in materia di disabilità, fragilità, assistenza socio assistenziale, agevolazioni e bonus, barriere architettoniche, turismo accessibile senza barriere, disability card.

All’interno della sede è assicurata inoltre l’assistenza e la consulenza, con personale qualificato, per l’avvio di pratiche per invalidità, accompagnamento, permessi legge 104 e per tutti i sevizi legali alla disabilità, con l’ausilio di medici e di legali, sia a carattere socio assistenziale che previdenziale.

“In sinergia con le categorie della Cgil e con il sistema dei servizi e delle strutture collaterali, il servizio è nato per dare risposte alle esigenze delle persone con disabilità e allo stesso tempo conoscere i nuovi bisogni per trasformarli in rivendicazioni. Ed è quello che si sta realizzando”, dichiarano Calogero Audino, responsabile dello sportello, il nuovo direttore Inca Cgil Palermo Marcello Fascella, la segretaria Cgil Palermo Laura Di Martino e il segretario Spi Cgil Palermo Giuseppe Guarcello.

“Lo sportello – aggiungono Audino, Fascella, Di Martino e Guarcello – è un ulteriore strumento messo in campo dalla Cgil Palermo per rendere ancora più efficaci le sue politiche a difesa dei diritti delle persone con disabilità. La disabilità non è la persona, ognuno ha il diritto di poter vivere la propria vita senza barriere, secondo i principi di pari opportunità e di non discriminazione, per la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società della persona disabile e della sua famiglia”.





