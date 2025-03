Le organizzazioni sindacali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM hanno inviato una lettera ai Ministri delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, a seguito della convocazione per il 28 marzo presso il Comune di Catania sulla vicenda STMicroelectronics.

Nelle lettera ricordiamo le ripetute richieste di convocazione del tavolo nazionale al Mimit sulla situazione e le prospettive industriali di StM, gruppo presente sul territorio nazionale con oltre 13.000 addetti e diversi stabilimenti.

Oltretutto, l’incontro in sede locale, di cui abbiamo appreso dalla stampa, sarebbe proprio per il giorno 28 marzo, in corrispondenza dello sciopero nazionale di categoria per il rinnovo del Ccnl.

Pertanto, le organizzazioni sindacali tornano a chiedere la convocazione presso il Mimit al fine di garantire la presenza del gruppo nella sua interezza, come da richieste precedenti.

Ribadiamo che un incontro, esclusivamente focalizzato sulla situazione catanese, sarebbe parziale ad affrontare la necessaria discussione sul piano industriale di StM che, invece, rischia pesantemente di impattare su tutti gli stabilimenti produttivi.

