La passione per il calcio è tornata ad animare la città di Mascali, grazie a un traguardo che la comunità aspettava da 17 anni. L’Asd Città di Mascali ha conquistato la prestigiosa categoria della Promozione, e per celebrare questo traguardo storico, la squadra e la dirigenza sono stati accolti nell’aula consiliare del municipio.

A ricevere i giocatori e il presidente Sebastiano Indelicato c’erano gli assessori allo Sport e allo Spettacolo, Angelo Patti e Valentina Gullotta. Il presidente Indelicato ha espresso la sua grande soddisfazione per il risultato, pur consapevole delle sfide che un campionato così complesso comporta, a cominciare dall’impegno economico e la gestione operativa della società. L’assessore allo Sport, Angelo Patti, ha manifestato il suo più profondo compiacimento, definendo la promozione un risultato che onora l’intera città.





“È una soddisfazione enorme per tutta la comunità e per l’amministrazione comunale – ha dichiarato Patti. “Staremo al fianco di questa società che ha davvero dato tanto e che ci ha resi orgogliosi.” La promozione, frutto di “mille sacrifici”, segna una nuova pagina nella storia sportiva di Mascali, riaccendendo l’entusiasmo calcistico di un’intera comunità. L’amministrazione ha già dimostrato il suo supporto concreto, provvedendo a omologare il campo di calcio cittadino con interventi migliorativi, in linea con i regolamenti vigenti.

L’Asd Città di Mascali non è solo una squadra, ma un obiettivo raggiunto, e una città che torna a sognare in grande.

