Intelligenza Artificiale e DOP Economy: Sviluppo e prospettive



Grande successo per il meeting annuale della CIA Sicilia Occidentale che apre il XXVII edizione del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, taglio del nastro con il saluto del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in collegamento dal G7 di Siracusa



E’ stata la CIA Sicilia Occidentale ad aprire i lavori della XXVII edizione del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, il 20 settembre alle ore 9.30 con un dibattito che guarda al futuro, alla ricerca delle nuove opportunità in campo agricolo grazie all’applicazione dell’intelligenza artificiale. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, l’organizzatore dell’evento Marcello Orlando della società Feedback, il Presidente della Cia Sicilia Occidentale Camillo Pugliesi ed il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in collegamento da Siracusa,



Il Ministro ha sottolineato, durante il Suo intervento, l’importanza dello sviluppo tecnologico in campo agricolo, grande opportunità per tutto il settore : “E’ un bel segnale che oggi, nei due estremi geografici della Sicilia si svolgono due eventi così importanti che mettono in collegamento diverse culture. La Sicilia è il ponte e luogo ideale per questo dialogo che crea connessioni, positività, scambi all’insegna di una sostenibilità ambientale e sociale che si dovrebbe riflettere in quella economica per i nostri agricoltori che “scolpiscono” l’ambiente ma lo proteggono anche dagli effetti dei cambiamenti climatici.”.



Il Bia Theatre è stata la cornice dell’incontro, alla presenza di un numeroso pubblico. “Inauguriamo il Cous Cous Fest con la seconda edizione del Cia meeting che quest’anno è incentrata sul tema dell’Intelligenza artificiale e della Dop Economy – ha detto Camillo Pugliesi, presidente della Cia Sicilia Occidentale. – la giornata di oggi rappresenta un momento formativo che vogliamo condividere con le nostre imprese agricole che si apprestano a vivere una transizione digitale epocale, una sfida decisiva relativa alla sostenibilità ambientale e produttiva connessa alle persone, fornendo nuovi metodi che possono radicalmente trasformare il lavoro agricolo.”.



Al Cia meeting hanno partecipato esperti delle istituzioni europee, nazionali e regionali, consorzi di tutela, ricercatori e studiosi, insieme a partner privati di alto profilo, leader nel settore tra cui l’europarlamentare Brando Benifei, relatore del regolamento sull’Intelligenza Artificiale (AI Act), Dario Cartabellotta, dirigente generale dell’Assessorato regionale Agricoltura, Salvatore Fiore – presidente FODAF Sicilia; Roberta Garibaldi – Esperta e consulente di turismo, docente presso l’Università di Bergamo e autrice, Paolo De Castro – Presidente Comitato Scientifico Fondazione Qualivita, Fabrizio Spada – Responsabile Relazioni Istituzionali del Parlamento Europeo della Direzione Generale della Comunicazione; il primo panel è stato moderato da “Tinto” – conduttore radiofonico e televisivo RAI.;



A seguire si è svolta la seconda sessione dedicata all’area tecnica – dal settore industria al settore agricolo con gli interventi di: Nicolò Cannizzaro – Agronomo Gruppo Irritec ; Gabriele Caragnano – Presidente Fondazione Ergo; Giacomo Barone – Ceo Hiop Data Science – ricercatore Bocconi in Deep learning for economics; Graziano Scardino – Presidente Nazionale C.A.A. CIA; Filippo Paladino – Vice Presidente Consorzio di tutela vini DOC Sicilia; Alberto Nasciuti – Ceo KPI6 SpA; Luca Giavi – Direttore Generale, Consorzio di tutela della DOC Prosecco; Roberta Garibaldi – Esperta e consulente di turismo, docente presso l’Università di Bergamo e autrice.



Le conclusioni della prima parte della giornata sono state affidate al vicepresidente nazionale della Cia Gianmichele Passarini – Vicepresidente Nazionale Cia-Agricoltori Italiani.

Nel pomeriggio si sono trattati i temi di Innovazione tecnologica e strategie per la crescita in agrifoodtech con un webinar curato da Underdogs Group e PwC Italia con la partecipazione di: Vincenzo Tanania – Partner PwC Italia – Digital Innovation; Rodolfo Belcastro – Una Terra Venture Capital Zurigo; Nicolina Timpanaro – Ricercatrice CREA CREA-Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CT); Roberta Garibaldi – Esperta e consulente di turismo, docente presso l’Università di Bergamo e autrice di libri; Marco Montorio – Deputy Head of Unit Excellence in Artificial Intelligence and Robotics – A1 – European Commission.



Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.