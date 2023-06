Ritorna all’ippodromo di Palermo, per il secondo weekend consecutivo, il summer Fest “Beer Pizza village”!

L’evento, rivolto alle famiglie, inaugura l’estate palermitana e comprende animazione per bambini e musica dal vivo per ragazzi e adulti, con nomi del calibro di Mambolosco, Joey e Rina e Chris Clun che si sono esibiti nei giorni scorsi animando le serate del festival, che culminerà sabato 17 giugno in una grande serata organizzata con le maggiori organizzazioni di serate e discoteche a Palermo (Remember, Noname, Fireworks etc.).

Il festival celebra quella che potremmo considerare una delle eccellenze del nostro territorio, anche se questa volta potremmo parlare di eccellenza “adottata”: la pizza. Si tratta di un prodotto non esattamente di tradizione siciliana, ma che in Sicilia ha avuto un grande impatto, sia per come è stato accolto dal pubblico, sia per come è stat accolto, compreso – ed in alcuni casi anche rivisitato – dai mastri pizzaioli siciliani.

Tanti gli stand di alcune tra le migliori pizzerie di Palermo, tutti pronti a stupire e soddisfare i partecipanti con le loro inimitabili creazioni fino a tarda notte, ma anche a mettersi in mostra in quello che si configura come un’importante palcoscenico per le tante realtà locali.

Anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha espresso, tramite un’intervista rilasciata al Beer Pizza Village e curata da Agarinto, tutto il suo apprezzamento verso questa iniziativa che, sottolinea, valorizza l’impianto dell’ippodromo di Palermo ma che si rivela la chiusura di un cerchio che va dalla formazione (coordinata dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale di cui Lagalla è stato assessore) alla degustazione di cibi prodotti da quei professionisti formati proprio da Euroform, partner ufficiale di Beer Pizza Village.

Vi invitiamo questo weekend per momenti di relax in famiglia che si trasformano in feste indimenticabili con dj set fino a tarda sera

Un ringraziamento va agli organizzatori dell’evento:

-Fabio Sciortino

-Vito Rasa

Al fotografo ufficiale

-Serafino Geraci

Ai gestori ufficiali dei social e dronisti -Agarinto, agenzia web & social media dei fratelli Simone e Marco Messina

Lorenzo Chironi

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.