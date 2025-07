Un weekend di danza, condivisione e intrattenimento per tutta la famiglia. Il festival Teatri Riflessi 2025 si apre sabato 12 e domenica 13 luglio, con due giornate di anteprima dedicate sia alla formazione per danzatori e danzatrici, sia a una riflessione sulla natura del tema di quest’anno conTatto.

Sabato 12 luglio, Viagrande Studios ospita una serata condivisa in cui si conclude la tappa siciliana del progetto nazionale Linee Continue, a cura di Davide Valrosso e Barbara Luccini. Il progetto è stato sostenuto dal Fondo Beneficenza di Intesa Sanpaolo, con un partenariato tra sette realtà italiane — NINA, IterCulture, Nòva, Körper, ResExtensa, La Città Ideale e Dominio Pubblico — per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità attraverso il movimento e la fruizione di spettacolo dal vivo.





Dopo momenti laboratoriali di danza per la comunità che insistono sulla pratica fisica intesa come interazione e relazione tra corpi diversi, si presenteranno sabato sera le opere: Scia’ di Ilenia Romano, debutto di una nuova creazione realizzata in residenza artistica con il performer Tiziano Palese e la madre, Paola Geri; Sulla nostra pelle: cinque gesti per il futuro di Davide Valrosso, azione coreografica che porta in scena il corpo nella sua potenza espressiva. A seguire un talk aperto alla cittadinanza, moderato dalla studiosa Flavia Dalila D’Amico, e, dopo, le opere HÀ-BI-TUS di Alessandra Ruggeri e B.O.A.T.S (based on a true story) di Billy Barry e Gianni Notarnicola per stimolare ulteriormente lo sguardo e la riflessione del pubblico. Inoltre, la coreografa Alessandra Ruggeri e gli artisti Billy Barry e Gianni Notarnicola terranno due workshop di Danza Urban e tecnica Gaga per danzatori e danzatrici la mattina di sabato 12 e nel pomeriggio di domenica 13.





La sera di domenica 13, in aggiunta, si aprono le attività a Zafferana Etnea con la presentazione del libro Lost in Translation. Le disabilità in scena di Flavia Dalila D’Amico e il Galà di Nuovo Circo Artisti sotto il Vulcano, a cura di Circo di Terra con gli artisti Circo Ramingo, SbadaClown, Il Giorgioliere e Ugo Sanchez Jr. & SONS. Parallelamente, le tante attività ludiche per bambini e bambine offerte in piazza promuoveranno lo scambio e la conoscenza reciproca della comunità con il gruppo di volontarie e volontari europei e lo staff di IterCulture.





Gli appuntamenti di Teatri Riflessi continuano da giovedì 17 luglio con l’inaugurazione della decima edizione del Concorso Internazionale di Corti Performativi. Il programma completo è su www.iterculture.eu

Teatri Riflessi, Festival internazionale di danza e teatro contemporanei, è organizzato dall’associazione culturale IterCulture APS, in collaborazione con il Comune di Zafferana Etnea, con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Siciliana – Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e Fondazione Sicilia, e il patrocinio gratuito del Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana e del DAMS dell’Università di Messina. Si ringrazia l’Ambasciata della Repubblica di Slovenia a Roma e il Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia. Teatri Riflessi Festival è una delle azioni del progetto Teatri Riflessi, per il quale si ringrazia il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.