Domenica 21 dicembre, dalle 10:00 fino al pomeriggio, il borgo di Testa dell’Acqua (Noto) ospiterà un’edizione straordinaria del Merkatu, promossa dall’Associazione Meraki Testa dell’Acqua.

Eccezionalmente non si svolgerà l’ultima domenica del mese, ma anticipa le festività con un Merkatu di Natale dedicato all’incontro, alla convivialità e al sostegno dell’economia locale.

Per questa edizione natalizia viene dato particolare risalto agli artigiani, offrendo la possibilità di acquistare regali di Natale unici, provenienti da una filiera locale, responsabile e sostenibile.





Tra le sorprese del Merkatu di Natale:

– lo spettacolo di burattini “Natalino Show” a cura del Piccolo Teatro Itinerante,

– la premiazione del banco più bello allestito a tema natalizio,

– verso l’ora di pranzo, performance musicale di HURRIYA con special guest: Faciti Rota.

– Sarà inoltre possibile acquistare il “Kalendariu”, il calendario 2026 del Merkatu in edizione limitata.

Il cibo al Merkatu comprenderà piatti caserecci preparati dalla comunità, fagioli con o senza salsiccia, vin brulé e altre proposte gastronomiche a cura di Bann Pane Libero.





Durante la giornata sarà possibile trovare:

– prodotti alimentari di qualità e del territorio,

– artigianato di qualità,

– angolo seconda mano,

– spazio libri e spazio cultura.

Non mancheranno attività per tutte le età con Sottoilgelso:

– laboratori di cucito,

– Merkatinu, spazio dedicato a bambini e bambine,

– scacchi, gioco libero organizzato dalla A.S.D. Scacchistica “Vincenzo Scollo”.

La giornata sarà accompagnata dalla colonna sonora di Radio Jolly.





Con questa decima edizione, il Merkatu si conferma un momento di incontro e condivisione nel cuore del borgo. Saranno presenti anche lo stand dell’Associazione Meraki Testa dell’Acqua e i fondatori della rete “Abitare gli Iblei”, impegnata nella valorizzazione del territorio ibleo.

Il Merkatu di Natale si terrà anche in caso di pioggia leggera.

Il Merkatu si svolge tutte le ultime domeniche del mese, salvo edizioni straordinarie.

Per aggiornamenti e informazioni:

Instagram: instagram.com/merkatu_meraki/

Facebook: facebook.com/merkatuibleo/

Luogo: Testa Dell’Acqua, testa dell’acqua, snc, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

