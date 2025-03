Sarà la catanese Bianca Barnat, 22 anni, nata in Romania, ma dall’età di 5 anni vive a Catania, che rappresenterà l’Italia, nella finale internazionale, in programma giovedì 13 marzo 2025, al Teatro Ariston di Sanremo.

Bianca Barnat vincitrice della 41^ Edizione The Look of the Year Italy Woman, curata dal Direttore Nazionale Mario D’Ovidio e della Direttrice Organizzativa, compagna anche nella vita, Veronica Caruso, che si è svolta a Catania, insieme alle vincitrici degli altri prestigiosi titoli, si è aggiudicata il pass per la finalissima mondiale.

“Studio Scienze Motorie, una scelta che rispecchia la mia passione per il movimento e il benessere fisico – ha affermato Bianca Barnat – Allo stesso tempo, lavoro come modella da quando avevo 16 anni, un percorso che mi ha insegnato tanto e che mi ha regalato esperienze uniche. Recentemente, ho partecipato per la prima volta a un concorso di moda, The Look of the Year, che si è rivelata un’esperienza straordinaria. Fatale è stato l’incontro con Mario D’Ovidio, scouter di moda, Direttore Nazionale del Concorso ed oggi mio agente, che mi ha proiettato in questo magico mondo. Il fatto di aver superato la selezione nazionale – continua la modella catanese – e di essere pronta a per la fase mondiale, mi riempie di entusiasmo e di energia. Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida con determinazione e positività! Mi definisco una persona solare, dinamica e sempre pronta a mettersi in gioco. Affronto la vita con il sorriso, cercando sempre soluzioni e nuove opportunità per crescere. Credo fortemente nel valore delle esperienze e nell’importanza di buttarsi senza paura nelle avventure che la vita offre.”





Luogo: Teatro Ariston, SAN REMO, IMPERIA, LIGURIA

