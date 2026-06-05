Torna dal 12 giugno al 29 ottobre “Voci di Periferia – Nuove Consonanze” la rassegna promossa dall’associazione MusicaMente di Palermo e realizzata con il contributo del ministero della Cultura, nell’ambito dell’avviso pubblico per l’erogazione di contributi ad attività professionali di spettacolo dal vivo finanziate attraverso il Fondo Nazionale dello Spettacolo (FNS) nelle aree periferiche del Comune di Palermo e della Città Metropolitana. Sette appuntamenti dislocati in alcuni luoghi della città e paesi di confine che, sebbene lontani rispetto al centro storico, sono territori nei quali si depositano memorie, linguaggi, identità e aspirazioni che spesso sfuggono alle narrazioni ufficiali.





La rassegna si apre il 12 giugno, alle 19.30, a Gangi, al circolo Mazzini, con il concerto “Affetti in movimento”, con Sara Bagnati (violino e viola) e Marco Lo Cicero (viola da gamba), poi prosegue il 23 giugni, alle 19, alla chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi di Palermo, con “Canti, cunti e tesori della Palermo Normanna”, concerto e narrazione dedicato alla memoria musicale e storica della Sicilia normanna a cura di Maurizio Maiorana.

Il 27 agosto, alle 21, a Gangi, in piazza del Popolo, lo spettacolo “Milva, da Berlino a Broadway” con Debora Troìa (voce), Tobia Vaccaro (chitarra), Dario Compagna (clarinetto), Francesco Farinella (fisarmonica).





Il 26 settembre, alle 18, alla parrocchia di Maria S.S. delle Grazie di Palermo, uno spettacolo a cura degli studenti dell’istituto G.D.Vittorio dal titolo “I racconti di Oberon e Lilith- racconti d’autunno”. Il 23 ottobre, alle 18.30, alla chiesa dell’Immacolata di Baucina, il violoncellista Andrea Rigano porterà gli spettatori in un viaggio che va dalle musiche di Bach a quelle di Giovanni Sollima.

Il 26 ottobre, alle 21, alla chiesa di Maria S.S. Assunta di Valdesi a Mondello, “Armonie erranti”, concerto dell’Arianna Art Ensemble dedicato al dialogo tra repertorio barocco e musica contemporanea. Infine, la rassegna si concluderà il 29 ottobre, alle 18.30, all’auditorium Maria Santissima Consolatrice degli Afflitti, con “Girofatando”, spettacolo a cura di Silvia Di Giovanna, con la partecipazione degli studenti degli studenti dell’istituto I.C. Siracusa.

Luogo: palermo

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