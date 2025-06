Entra nel vivo con l’avvio del tabellone principale l’ITF da 15.000 dollari Torneo Internazionale Città di Caltanissetta “Trofeo BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo”.

Hanno ottenuto l’accesso al main draw, dalle qualificazioni, ben 4 italiani William Mirarchi, Filippo Grabero, Andrea Motta, Nicolo Toffanin, oltre al norvegese Herman Hoeyeraal, il brasiliano Joao Couto Louriero, l’argentino Juan Ignazio Zamora ed il monegasco Rocco Piatti.

Quest’ultimo, è un tennista monegasco del 2004, figlio del coach Riccardo Piatti che ha allenato Sinner fino al 2022. Piatti si è allenato, nello scorso novembre, con il fuoriclasse altoatesino come riportato dai profili Social del “Piatti Tennis Center

Rocco è classe 2004 e milita per lo più nel circuito ITF, con qualche sporadica apparizione nel circuito Challenger.

Grande attesa per l’esordio del numero uno del tabellone principale Gabriele Piraino (reduce dai successi in questa stagione dell’M25 di Santa Margherita di Pula e dell’M15 di Antalya in Turchia) che ha partecipato alle qualificazioni degli internazionali di Roma 2025. Affronterà, nel tardo pomeriggio, la wc Massimo Pizzigoni.

Gli sportivi siciliani sono curiosi di vedere all’opera la wc Vito Darderi che si confronterà con Alessandro Coccioli

Il direttore del torneo Ivano Aquilina, sottolinea: “Le qualificazioni hanno già regalato emozioni e sorprese, lieti per i ragazzi italiani che hanno ottenuto il pass per il main draw che prende il via martedì 3 giugno. Abbiamo, stiamo profondendo, il massimo impegno. Siamo inoltre certi che adesso aumenterà la presenza del pubblico che già in questo ‘lungo’ week end festivo è stato consistente. Grazie a tutto il personale che lavora e sta lavorando affinché tutto vada per il meglio. Ancora grazie al Comune di Caltanissetta, al Libero Consorzio Comune di Caltanissetta, a la BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo ed a tutti gli sponsor che hanno creduto nel progetto”.

Il programma di martedì 3 giugno avrà inizio alle ore 12.

RISULTATI PRIMO TURNO QUALIFICAZIONI

Gandolfi (ITA) d. Zarate (ARG) 63 62; Zamora (ARG) d [WC] Lo Destro (ITA) 46 61 (10-6); Mirarchi (ITA) d Bocci (ITA) 62 76(3); Hoeyeraal (NOR) d [WC] Morticella (ITA) 75 61; Mencaglia (ITA) d Aiello (ITA) 61 60; Couto Louriero (BRA) d Pistoia (ITA) 60 64; Fernandez (BRA) d Vaccaro (ITA) 60 61; Figl (ITA) d [WC] Egitto (ITA) 61 60; Piatti (ITA) d Dolce (ITA) 61 63; Minighini (ITA) d [WC] Potenza (ITA) 60 61; Garbero (ITA) d Baragiola (ITA) 62 26 (10-5); Mazzola (ITA) d Guercio (ITA) 7-6 (5) 7-6 (3); Motta (ITA) d Fanara (ITA) 61 63; Toffanin (Ita) d Mineo Mineo (Ita) 63 63; Lynch (USA) d Pallavanti (ITA) 62 76 (5)

RISULTATI SECONDO TURNO QUALIFICAZIONI

Zamora (ARG) d Gandolfi (ITA) 57 61 (10-7); Mirarchi (ITA) d Varsalona (ITA) 64 63; Hoeyeraal (NOR) d Mencaglia (ITA) 64 64; Couto Louriero (BRA) d Fernandez (BRA) 36 75 (10-8); Piatti (LUN) d Figl (ITA) 75 67 (10-7); Garbero (ITA) d Minighini (ITA) 76 46 (10-2); Motta (ITA) d Mazzola (ITA) 26 62 (10-7); Toffanin (ITA) d Lynch (USA) 6-0 2-1





